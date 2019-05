Finora sono stati venduti poco più di 10mila biglietti. Numeri così bassi non si registravano da Napoli-Empoli del 26 ottobre 2016.

di Annalisa Cesaretti - 03/05/2019 14:04 | aggiornato 03/05/2019 16:09

Al Napoli non servirà fare i salti mortali per conquistare la vittoria contro il Cagliari. La prestazione utile a proteggere il secondo posto dall'Inter rientra nell'ordinario. Avversario e premesse bastano a definire il posticipo della 35ª giornata di Serie A una partita come tante altre ((la qualificazione in Champions è già matematica). Eppure i prezzi dei biglietti sembrerebbero presentarlo come un vero big match. Per assistere alla sfida dalle curve del San Paolo, infatti, ci vogliono 30 euro. Una cifra che spiega l'assenza dei tifosi sugli spalti. Perché finora, stando a quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, sono stati venduti poco più di diecimila biglietti. E numeri tanto bassi in campionato non si registravano da quasi tre anni.

Il record negativo di presenze è già lì, nascosto dietro alle curve del San Paolo, pronto a salutare De Laurentiis e il suo Napoli con un sorriso amaro e beffardo. Domenica sera allo stadio potrebbero esserci meno spettatori di quelli che acquistarono il biglietto per la sfida contro l'Empoli del 26 ottobre del 2016. Sarri e i suoi all'epoca poterono contare sul supporto di sole 15.912 anime. Lo stadio era silenzioso, vuoto, praticamente irriconoscibile. De Laurentiis non lo aveva mai visto così durante la sua presidenza in una partita di campionato. E quella sera, oltre al turno infrasettimanale, a convincere i tifosi a seguire il match da casa erano stati i 25 euro necessari per un biglietto in curva.

Nell'arco della stagione corrente, però, gli occhi di De Laurentiis si sono abituati alla vista di un San Paolo sempre più vuoto. In media, dall'inizio del campionato a oggi, solo 29.964 tifosi di partita in partita hanno preferito gli spalti dello stadio al divano. Il confronto con il passato rende tutto più chiaro: sono ben sedicimila spettatori in meno rispetto al 2017/2018 e solo seimila in più rispetto alla stagione 2005/2006, quando il Napoli era ancora in C1. E il numero degli assenti nel match contro il Cagliari non farà che abbassare questa media.

La scelta del presidente del Napoli di fissare un prezzo tanto alto per le curve del San Paolo è ambigua, ma non inspiegabile. Quei 30 euro, in realtà, hanno la loro logica. Basta tornare con l'orologio a domenica scorsa per cercare di comprenderla. De Laurentiis non deve aver apprezzato quanto accaduto allo Stirpe in occasione della partita contro il Frosinone. Quando, a fine partita, Callejon si è avvicinato al settore ospiti per regalare la sua maglia, i tifosi hanno deciso di rifiutarla. È il modo che hanno scelto per contestare un Napoli che, nel corso della stagione, ha deluso le loro aspettative.

Lunedì scorso, a poche ore da quell'episodio, sono stati resi noti i prezzi dei biglietti per il match contro il Cagliari. La sequenza temporale rende difficile credere a una semplice coincidenza. Tutti i settori, dalla tribuna Posillipo alla Nisida, hanno subito un aumento rispetto all'ultima partita in casa contro l'Atalanta. Colpisce, però, quello delle curve: il tagliando costa più del doppio. A essere colpito è proprio il cuore del tifo del Napoli. Secondo tanti tifosi sui social non sarebbe solo un caso.