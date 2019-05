Lo Special One non è un fan della prima ora dell'argentino, ma dopo la straordinaria prestazione contro il Liverpool non può che esaltarlo nel programma che conduce sulla TV russa.

di Simone Cola - 03/05/2019 12:38 | aggiornato 03/05/2019 12:42

La partita andata in scena mercoledì sera al Camp Nou tra Barcellona e Liverpool, valida per l'andata delle semifinali di Champions League, è stata una bella sfida tra due grandi squadre che ha avuto un protagonista assoluto: Lionel Messi, stella dei blaugrana capace di colpire i Reds nel loro momento migliore firmando il 3-0 finale e spaccando così una partita che forse gli inglesi non meritavano di perdere con uno scarto così ampio, che riduce al minimo le loro possibilità di rimonta in vista del ritorno.

Sulla partita di Lionel Messi, sulla sua determinazione nel prendersi tutto con il "suo" Barcellona a distanza di un anno dall'esperienza negativa con l'Argentina ai Mondiali di Russia, che servì a molti suoi detrattori per attaccarlo, in tanti hanno espresso il proprio pensiero: il 10 blaugrana è stato definito "spiritato", assolutamente determinante, persino il più forte di sempre, più di Cristiano Ronaldo, Pelé e Maradona.

Dopo aver subito il gol dell'ex Luis Suarez, il Liverpool non si è affatto arreso, mettendo più volte in difficoltà i blaugrana e riuscendo a concludere la gara del Camp Nou con un'incredibile 53% di possesso palla. Eppure i Reds si sono dovuti arrendere a Messi, che prima ha raccolto un pallone respinto dalla traversa per segnare il facile 2-0 e poi ha chiuso la pratica con una straordinaria magia su punizione: tra tutti i complimenti ricevuti, nessuno è arrivato al livello di quello espresso José Mourinho nel corso del programma dedicato alla Champions League che il portoghese conduce su Russia Today.

Lionel Messi e José Mourinho sono stati a lungo rivali quando il portoghese allenava il Real Madrid ma non solo: qui la sfida tra il Barcellona e l'Inter dello Special One.

Mourinho su Messi: "Il Dio del calcio ha cambiato Barcellona-Liverpool"

Ed ecco il pensiero di José Mourinho, sconvolto dalla magnifica prestazione di Messi al punto da concedergli un riconoscimento che può sorprendere conoscendo la sobrietà e la misura del portoghese quando si parla di qualcuno che non sia se stesso.

Il Liverpool ha avuto un approccio coraggioso, non penso che negli ultimi 20 anni molte squadre in Champions League abbiamo superato il Barcellona nel possesso palla al Camp Nou. Ma poi il Dio del calcio ha cambiato completamente la partita. Naturalmente i catalani hanno una buona squadra, giocatori fenomenali, ma quel giocatore nello specifico è assolutamente incredibile.

Parole importanti che segnano il riconoscimento a un campione che in Spagna è stato il rivale principale per José Mourinho nel momento in cui lo Special One allenava il Real Madrid dal 2010 al 2013. Tuttavia i primi scontri tra i due erano arrivati molto prima, addirittura nella stagione 2005/2006, seconda da professionista per Messi dopo le 9 gare (e un gol) in quella d'esordio. Ancora poco più che maggiorenne, l'argentino fu il protagonista nella vittoria del Barcellona sul campo del Chelsea allora allenato dal portoghese, che a fine gara però non si complimentò andando invece a puntare il dito su quella che a suo dire era una scena che in seguito a un contrasto aveva portato all'espulsione del terzino dei Blues Asier del Horno.

On this day: 2006 - Asier Del Horno was sent off for a soft foul on Lionel Messi (vs Barcelona). #CFC #Chelsea pic.twitter.com/K3Sgl7ZXzq — Chad (@ChelseaChadder) February 22, 2019

Come si dice "imbrogliare" in catalano? Messi può essere squalificato per aver recitato? Barcellona è una città culturale, con molti grandi teatri, e questo ragazzo ha imparato molto bene.

Parole che avevano portato alla risposta stizzita dell'argentino, che dopo aver negato qualsiasi recita aveva sottolineato che Mourinho era noto per questo, per il desiderio di accendere sempre la polemica. Un rapporto nato male ma che negli anni è evidentemente migliorato, quello tra la Pulce e lo Special One, che sempre nel corso del suo programma ha aggiunto che se è vero che il 3-0 è un risultato severo e forse ingiusto per il Liverpool, nel finale avrebbe potuto persino avere contorni maggiori.

Il Liverpool meritava di più, ma nel finale su due calci d'angolo la gara si sarebbe potuta concludere 4-0 o 5-0, perché la partita ormai era andata e non potevano farci niente. Sul Barcellona la domanda è una sola: che Barcellona avremo quando Messi deciderà di dire addio?

Una domanda lecita ma a cui tutti sperano di dover rispondere il più tardi possibile: i tifosi del Barcellona, naturalmente, ma anche chiunque ami il calcio nella sua essenza e nella sua magia. Tra questi, indiscutibilmente, José Mourinho, che non ha potuto fare altro che ammettere la sua ammirazione nei confronti di Messi, "il Dio del calcio."