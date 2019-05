I rossoneri ospitano il Bologna per cercare di riprendere il quarto posto. I ragazzi di Mihajlovic cercano ancora la salvezza.

di Redazione Fox Sports - 03/05/2019 09:23 | aggiornato 03/05/2019 09:27

Milan-Bologna è il match che chiude la 35ª giornata di Serie A, lunedì 6 maggio alle 20.30.

I rossoneri cercano di riprendere il quarto posto, perso a favore dell'Atalanta dopo la sconfitta di Torino, mentre il Bologna è ancora in cerca dei 40 punti per la salvezza, distanti solo tre lunghezze.

Milan-Bologna: statistiche e curiosità

Getty Images Hakan Calhanoglu ha partecipato a due gol (una rete, un assist) in due gare contro il Bologna in Serie A; contro i rossoblù il centrocampista del Milan ha realizzato rete ed assist nella stessa partita per la prima volta nella massima serie (successo per 2-1 nell’aprile 2018).

Nicola Sansone ha realizzato quattro gol in otto presenze a San Siro in Serie A, di cui due al Milan; in generale, solo contro l’Inter (quattro) l’attaccante del Bologna vanta più reti di quelle segnate ai rossoneri (tre) nella competizione.

Sinisa Mihajlovic ha collezionato 32 panchine con il Milan in campionato, con una percentuale di vittorie del 41%: solo nella sua attuale esperienza alla guida del Bologna il tecnico serbo vanta una percentuale di successi migliore in carriera in Serie A (54%).

Il Bologna è la squadra che nel girone di ritorno di questo campionato ha effettuato più contrasti (286).

Il Milan è la squadra che ha realizzato in percentuale più gol su azione in questo campionato (83%), dall’altra parte solo la SPAL ne ha segnati meno del Bologna (57%) in questa graduatoria.

Il Bologna ha realizzato tre gol in ciascuna delle ultime due sfide di campionato: i rossoblù non arrivano a tre match di fila dal novembre 1996 nella massima serie.

Nelle ultime sette partite di campionato il Milan ha ottenuto cinque punti: solo Fiorentina (tre) e Parma (quattro) hanno fatto peggio nello stesso intervallo di gare.

Il Bologna è la squadra che ha vinto più partite nelle ultime otto giornate di campionato (sei), oltre ad essere quella che ha realizzato più gol nel periodo (17, al pari del Napoli).

0-0 nella sfida d'andata tra Milan e Bologna: l'ultima volta che i rossoneri non hanno vinto nessuna delle due gare contro gli emiliani in una singola Serie A risale al 2011/12 (due pareggi).

Il Milan ha perso soltanto una delle ultime 18 sfide di Serie A contro il Bologna (12V, 5N) e ha subito solo due reti nelle sei più recenti.

Milan-Bologna: probabili formazioni

Milan (4-3-1-2): Donnarumma; Abate, Musacchio, Zapata, Rodriguez; Kessié, Biglia, Calhanoglu; Paquetà; Piatek, Cutrone.

Donnarumma; Abate, Musacchio, Zapata, Rodriguez; Kessié, Biglia, Calhanoglu; Paquetà; Piatek, Cutrone. Bologna (4-3-3): Skorupski; Calabresi, Danilo, Lyanco, Dijks; Poli, Pulgar, Dzemaili; Orsolini, Palacio, Sansone.

Milan-Bologna: dove vederla

Milan-Bologna sarà trasmessa in diretta TV da Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Per vedere Milan-Bologna in streaming basta collegarsi a Sky Go, la piattaforma riservata agli abbonati Sky, oppure a NOW TV, la web TV disponibile tramite abbonamento.

Milan-Bologna: quote e pronostico

Il pronostico dei bookmakers per Milan-Bologna è tutto a favore dei rossoneri, con la quota dell'1 che raggiunge il suo massimo di 1.67 su Bwin. Il 2 invece è quotato a 5.8 su William Hill. Ecco le quote di Milan-Bologna:

Bwin

1: 1.67

X: 3.7

2: 5.5

Unibet

1: 1.66

X: 3.7

2: 5.5

Bet365

1: 1.65

X: 3.75

2: 5.5

William Hill

1: 1.65

X: 3.7

2: 5.8

888sport