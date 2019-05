Inviata la cartolina elettorale al campione del Barcellona, che ha la doppia cittadinanza argentina-italiana e risulta iscritto all’anagrafe del comune marchigiano.

di Francesco Maria Bizzarri - 03/05/2019 16:23 | aggiornato 03/05/2019 16:28

Da Giacomo Leopardi a Lionel Messi. Recanati e i suoi personaggi di spicco di epoche diverse. Il comune delle Marche ha convocato il campione argentino per fargli esprimere il proprio voto in vista delle elezioni amministrative del 26 maggio. Uno scherzo? Assolutamente no. Il sindaco uscente Francesco Fiordomo ha postato sul proprio profilo Facebook la cartolina elettorale della Pulce, che fa parte dei recanatesi aventi diritto di voto anche se residenti all’estero.

Le origini del 10 blaugrana sono proprio marchigiane. Nel 1866 il trisavolo di Lionel partiva per l’Argentina. La storia inizia qui, alle porte di Recanati, in un casolare di campagna sotto l’ombra del castello di Montefiore.

Messi, che non ha mai nascosto le sue origini italiane, per ora non ha raccolto nemmeno l’invito del comune per la consegna della cittadinanza onoraria. Difficile vederlo ai seggi, ma la speranza, come spesso si dice, è l’ultima a morire.

Lionel Messi è regolarmente iscritto all’anagrafe del comune di Recanati tra il registro dei residenti all’estero (Aire). E così, secondo la legge, i funzionari comunali gli hanno spedito il certificato elettorale che consente al calciatore di votare in vista delle elezioni Europee e Amministrative del prossimo 26 maggio. Una bufala? Niente affatto. Il calciatore è cittadino italiano a tutti gli effetti grazie alle sue origini.

La grande onda migratoria che ha interessato l’Italia di fine ‘800 ha visto il signor Angelo Messi emigrare in Argentina. Il trisavolo della Pulce da Recanati parte prima in treno per Ancona, poi per Genova e infine si imbarca per Barcellona. Da lì, una nave lo porta sino a Rosario. Suo fratello Giovanni invece rimane in Italia. I due non hanno più contatti per difficoltà di comunicazione dell’epoca e perché entrambi analfabeti.

Jorge Messi, il padre della Pulce: lui è stato a Recanati nel 2010

Il sangue non mente. Messi tempo fa ammetteva le sue origini italiane ma di non conoscere Recanati e nemmeno Leopardi. Di fatto ha la doppia cittadinanza, argentina e italiana, cosa che lo ha fatto tesserare dal Barcellona come giocatore comunitario. Nel 2010 il padre di Leo va direttamente a Recanati per fare ricerche sui suoi antenati chiedendo poi l’iscrizione all’Aire. Oggi, nel solo comune marchigiano, risultano ben 2788 italo-argentini. Spiegato così il motivo della cartolina elettorale. Messi dunque verrà in Italia? Difficile dirlo. Eppure una piccola speranza c’è. Leopardi-Messi, la poesia e il calcio: due visioni dell’arte, distanti, ma a Recanati molto vicine.