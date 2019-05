Le parole del portavoce biancoceleste sulle dichiarazioni del tecnico giallorosso.

di Redazione Fox Sports - 03/05/2019 11:15 | aggiornato 03/05/2019 13:20

"Se la Lazio si scanserà con l'Atalanta? Nel 2010 con l'Inter è andata così, ma io penso a giocare. A queste cose ci pensa la Lega. Io sono sempre stato leale e questo per me è importante". Queste le parole pronunciate da Claudio Ranieri in conferenza stampa a due giorni da Genoa-Roma. Dichiarazioni che ovviamente hanno fatto discutere e provocato la reazione di Arturo Diaconale, portavoce della Lazio:

Credo debba intervenire la Lega Serie A su questa conferenza stampa e sulle dichiarazioni di Ranieri. Sono affermazioni gravi e pesanti, da bar, che nascono dalla confusione tra tifoso e tesserato. Il tifoso può fare e pensare quello che crede, un tesserato invece è una persona che ha un ruolo di responsabilità. Le dichiarazioni di un tesserato, soprattutto quando così gravi, devono essere almeno suffragate da prove. Altrimenti diventano offensive nei confronti di una società, come la Lazio, che queste cose non le merita. Alcuni tifosi biancocelesti ultimamente hanno detto che la Roma ha avuto vita facile nelle ultime due di campionato, ma nessuno della società Lazio si sognerebbe di dire una cosa del genere

Diaconale ha proseguito: