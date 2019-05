Dopo le polemiche e le presunte frecciate in telecronaca, l'opinionista lancia un messaggio distensivo: "Non è facile trovare uno che faccia meglio di lui".

di Franco Borghese - 03/05/2019 09:51 | aggiornato 03/05/2019 09:56

La pace si fa anche così. Con una frase detta pubblicamente, con l'intenzione di abbassare i toni e le tensioni. Dopo mesi (quasi un anno) di bassi e bassisimi (più che di alti e bassi), Lele Adani e l'allenatore della Juventus Max Allegri potrebbero seppellire finalmente l'ascia di guerra e porre fine alle ostilità.

L'opinionista di Sky Sport Adani si è spesso punzecchiato con Allegri in diretta: esteta il primo, molto più pragmatico il secondo, trovare un punto di incontro non era facile. E così si è arrivati spesso allo scontro. Con l'ultimo litigio al termine della partita fra Inter e Juventus (finita 1-1) con il tecnico bianconero che ha interrotto l'intervista proprio perché innervosito dalle teorie di Adani.

Nei giorni successivi poi alcune frecciate, anche durante la telecronaca di Barcellona-Liverpool, quando Adani ha commentato con sarcasmo l'assist di Jordi Alba per Suarez in occasione del primo gol, con un chiaro riferimento alle dichiarazioni del tecnico juventino che pochi giorni prima aveva detto che far giocare bene la propria squadra non fosse difficile: basterebbe infatti schierare delle ali come terzini e solo centrocampisti di qualità. Rischiando però di perdere equilibrio e di non arrivare primi. In seguito all'assist di Jordi Alba, ad Adani è quindi scappata una battuta:

Un terzino che crossa, difende e spinge, strano...

Juventus, Adani e l'inaspettata lode ad Allegri

Eppure ora, improvvisamente, è arrivato un dietrofront anche piuttosto evidente. Adani ha voluto fare pubblicamente un complimento ad Allegri, forse proprio per porre fine alle ormai perenni polemiche con il tecnico bianconero:

Non è facile trovare qualcuno che faccia meglio di Allegri. Se lo sostituisci lo puoi sostituire solo con il migliore al mondo che è Guardiola. Se si sostituisce Allegri allora ci si deve spingere al massimo. Sarebbe l'unico modo di rivoluzionare anche il pensiero di chi guarda.

Adani riconosce quindi che per la Juventus perdere Allegri non sarebbe un problema di poco conto. Perché i bianconeri farebbero fatica a trovare un tecnico che possa ottenere gli stessi risultati. Indipendentemente dallo stile di gioco.

Con la fine del campionato ormai dietro l'angolo, i club stanno cominciando a pensare a come costruire le squadre in vista della prossima stagione. La Roma, per esempio, sta facendo di tutto per convincere Antonio Conte. Il club capitolino sta spingendo per avere il tecnico indipendentemente dalla qualificazione alla Champions League, lui aspetta di capire se si faranno concreti i flirt con altre squadre (per esempio l'Inter). Adani è però convinto che Conte possa effettivamente finire per accettare l'offerta della Roma:

Secondo me è la soluzione più plausibile per Conte. Anche perché Spalletti sta bene all'Inter.

Nel calciomercato però si sa, può succedere sempre di tutto. E ogni trattativa è legata alle altre. Il futuro di Conte potrebbe dipendere anche da quello di Allegri. Pure se per Adani non sarebbe lui il sostituto ideale del tecnico bianconero...