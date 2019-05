Dopo l'infarto che lo ha colpito in allenamento, il portiere del Porto è pronto per essere dimesso dall'ospedale.

di Marco Ercole - 03/05/2019 15:27 | aggiornato 03/05/2019 15:32

Dopo l'enorme spavento del 1° maggio, fortunatamente continuano ad arrivare segnali positivi riguardo le condizioni di Iker Casillas. Il portiere del Porto due giorni fa era stato colpito da un arresto cardiaco nel corso di un allenamento, per la precisione da un infarto al miocardio: per questo motivo era stato trasferito di corsa all'ospedale CUF di Porto, dove è tutt'ora ricoverato.

L'ex numero del Real Madrid e della nazionale spagnola adesso sta bene, è fuori pericolo, anche se difficilmente potrà sperare di continuare a giocare a calcio (alcuni medici tuttavia non hanno escluso in via definitiva un suo ritorno all'attività agonistica).

Sono trascorse ormai due notti da quando Casillas è all'interno della struttura sanitaria lusitana e anche questa mattina sono arrivate notizie incoraggianti: Iker ha riposato bene, è stato sottoposto a nuovi esami che hanno dato risultati più che soddisfacenti. Per il momento però i medici hanno preferito mantenerlo ricoverato, al fine di poter continuare a monitorare la sua situazione h24.

Sara Carbonero e Iker Casillas

Sara Carbonero aggiorna sulle condizioni di Iker Casillas

Ci ha pensato anche la sua compagna, la giornalista spagnola Sara Carbonero, a fare il punto della situazione, fermandosi a parlare con i suoi colleghi all'uscita dall'ospedale:

Iker è tranquillo, sta molto bene. Dobbiamo restare ancora qualche altro giorno in ospedale, lunedì saranno fatti dei nuovi controlli e poi ci dovrebbero mandare a casa.

All'una del pomeriggio è arrivato il ospedale il medico sociale del Porto, Nelson Puga, che sta seguendo quotidianamente le condizioni di Casillas. Insieme a lui in macchina c'era anche Jorge Pinto da Costa, il presidente dei Dragões. Se non ci saranno complicazioni nelle prossime ore, Iker potrà lasciare il reparto di terapia intensiva oggi stesso e i suoi compagni di squadra potranno così andarlo a salutare prima di concentrarsi per la partita di domani contro l'Aves all'Estádio do Dragão.