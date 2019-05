Otto migliori prestazioni mondiali dell’anno hanno illuminato la prima tappa della IAAF Diamond League al Khalifa International Stadium di Doha, il moderno impianto che ospiterà i prossimi Campionati del Mondo di Doha dal 27 settembre al 6 ottobre.

di Diego Sampaolo - 03/05/2019 20:24 | aggiornato 04/05/2019 03:29

I riflettori si sono accessi sulla grande atletica nella prima tappa della IAAF Diamond League al Khalifa International Stadium. Il meeting del Qatar ha regalato tante grandi sfide e otto migliori prestazioni mondiali dell’anno: il 70.56 nel lancio del disco maschile dello svedese Daniel Stahl, il 19”99 di Ramil Gulyev sui 200 metri, l’1’54”99 di Caster Semenya sugli 800 metri, il 53”61 di Dalilah Muhammad sui 400 ostacoli, il 22”26 di Dina Asher Smith sui 200m femminili, il 3’32”21 di Elijah Manangoi sui 1500 metri, l’8’25”60 di Hellen Obiri sui 3000 metri femminili e l’8’07”22 di Soufiane El Bakkali sui 3000 siepi. Non va dimenticata la super gara di getto del peso con la vittoria di Ryan Crouser con 22.13m davanti a Tom Walsh (22.06m). Già grandi risultati e siamo solo all’inizio di una stagione molto lunga che vivrà il suo clou con i Campionati del Mondo nello stesso impianto a fine Settembre.

Lancio del disco maschile: Daniel Stahl batte il record della Diamond League

Lo svedese Daniel Stahl (vice campione mondiale ed europeo) ha firmato il risultato di maggiore spessore tecnico della prima tappa della Diamond League al Khalifa Stadium ottenendo ben tre lanci oltre la magica barriera dei 70 metri da 70.49m, 70.56m e 70.23m e un quarto miglior lancio da 69.63m. Nel 2017 Il ventiseienne svedese migliorò il vecchio record nazionale di Rickard Bruch con 71.29m.

Stahl ha migliorato il record della Diamond League e il record del meeting stabilendo la migliore prestazione mondiale dell’anno. Mai nessun discobolo aveva superato i 70 metri nelle dieci edizioni della Diamond League. Il precedente record del circuito era stato stabilito nel 2010 dal polacco Piotr Malchowski con 69.83m al meeting di Gateshead.

La gara di Doha ha fatto registrare anche il 66.90m dell’austriaco Lukas Weisshaidiger e il 66.78m dell’iraniano Ehan Hadadi.

Daniel Stahl:

Avevo grande forza e sto lavorando molto sulla tecnica. Mi sto allenando in palestra e mi aspettavo una misura del genere. C’era una grande atmosfera e la gente che lavora per questo meeting è fantastica. Spero di tornare qui per i Mondiali e vincere la medaglia d’oro.Il grande obiettivo è sempre quello di divertirmi

Getto del peso maschile: Crouser e Walsh oltre i 22 metri

La gara del getto del peso ha tenuto fede alle aspettative regalando il primo grande duello della stagione tra il campione olimpico Ryan Crouser e il campione mondiale Tom Walsh. Crouser ha vinto con 22.13m con un secondo miglior lancio da 21.87m. Walsh ha superato la barriera dei 22 metri per la prima volta in questa stagione ma si è dovuto accontentare del secondo posto con un pur eccellente 22.06m. Di grande livello anche il 21.60m del brasiliano Darlan Romani, il 21.28m dello statunitense Darrell Hill e il 21.18m del polacco Michal Haratyk.

Ryan Crouser:

Sono felice di aver vinto qui stasera. Sento di aver realizzato l’obiettivo di inizio stagione con questo risultato anche se la gara è stata molto dura. Non pensavo di realizzare questo risultato considerando le 20 ore di viaggio fatte per arrivare qui. Non vedo l’ora di tornare a Doha per i Mondiali

200 metri maschili: Gulyev subito sotto i 20 secondi

Il campione mondiale ed europeo Ramil Gulyev è partito subito con il botto scendendo sotto i 20 secondi nella prima gara stagionale con 19”99. L’obiettivo dichiarato del velocista turco di origini azere per questa stagione è l’attacco al record europeo del grande Pietro Mennea stabilito alle Universiadi di Città del Messico 1979 con 19”72. Alle spalle di Gulyev si è confermato a buoni livelli l’equadoregno Alex Quinonez, secondo in 20”19 davanti al canadese Aaron Brown (20”20) e al bronzo iridato di Londra 2017 Jereem Richards (20”21).

Ramil Gulyev:

Che grande sensazione aprire la stagione con 19”99. Significa che il mio lavoro sta dando i suoi frutti. Spero di fare ancora meglio nel corso della stagione e di vincere il titolo mondiale su questa pista. Sarà una lunga estate che culminerà con i Mondiali a fine Settembre

200 metri femminili: vittoria per distacco di Asher Smith

La tre volte campionessa europea dei 100 e 200 metri e della staffetta 4x100 Dina Asher Smith ha vinto i 200 metri per distacco fermando il cronometro in 22”26 davanti alla medaglia di bronzo degli Europei di Berlino Jamile Samuel (22”90) e la nigeriana Blessing Okagbare (23”14). Asher Smith, laureata al King’s College di Londra, ha detto un giorno di aver studiato storia per fare la storia e ai prossimi Mondiali di Doha potrebbe scrivere un altro importante capitolo della sua carriera.

Dina Asher Smith:

Non sapevo cosa aspettarmi nella mia prima gara stagionale ma sono contenta perché non pensavo di correre così velocemente. Ho corso una buona gara dal punto di vista tecnico ed è un bello stadio. Vincere in questo impianto significa molto per me. C’era una bella atmosfera da campionato e il mio obiettivo è tornare qui in forma e dare il mio meglio. Non mi aspettavo di vincere in questo modo davanti a queste grandi avversarie. E’ un buon segno ma la stagione è solo all’inizio

400 ostacoli femminili: Muhamad parte con un eccellente 53”61

La campionessa olimpica di Rio de Janeiro 2016 Dalilah Muhammad ha aperto la sua stagione sui 400 ostacoli stabilendo la migliore prestazione mondiale dell’anno con 53”61, tempo che le ha permesso di battere di oltre un secondo il bronzo olimpico Ashleigh Spencer (54”72) e la vice campionessa europea di Berlino 2018 Anna Ryzhikova (54”82). Più staccata la giamaicana Janieve Russell (55”28). L’azzurra Yadisleidis Pedroso si è classificata ottava in 57”20.

Dalilah Muhammad:

E’ una grande sensazione vincere la gara di apertura della Diamond League a Doha. Sono felice della prestazione di oggi ed è stato positivo aver testato la pista dei prossimi Campionati del Mondo di Doha. Le condizioni climatiche erano ottime e i fans sono stati fantastici. E’ una stagione molto lunga e sto lavorando con il mio coach per pianificarla al meglio. Non vedo l’ora di vivere un periodo fantastico il prossimo Settembre durante i Mondiali di Doha

800 metri maschili: Amos supera Korir in volata

Il vice campione olimpico di Londra 2012 Nijel Amos ha vinto il primo grande confronto stagionale con il vincitore della passata edizione della Diamond League Emmanuel Korir stabilendo il miglior tempo mondiale dell’anno con 1’44”29 al termine di un bel testa a testa sul rettilineo finale. Korir si è classificato secondo in 1’44”50 superando lo statunitense Donovan Brazier (1’44”70), il recente vincitore dei Campionati asiatici di Doha Abubaker Abdalla (1’44”82) e il keniano Jonathan Kitilit (1’44”97).

Nijel Amos:

Mi aspettavo di vincere ma è stata una gara difficile. Vincere la prima gara della stagione mi dà ottime sensazioni. Il mio obiettivo principale è rimanere in salute e raggiungere un grande risultato ai Mondiali di Doha

800 metri femminili: Semenya sotto il muro dell’1’55”

La due volte campionessa olimpica e tre volte iridata Caster Semenya, iscritta in extremis, è scesa ancora sotto il muro dell’1'55” con 1’54”98 nella prima gara dopo la sentenza del Tas di Losanna che costringerà la sudafricana e le altre atlete intersex delle distanze comprese tra i 400 metri e il miglio ad abbassare il proprio livello naturale di testosterone. La sudafricana ha vinto la sua trentesima gara consecutiva e ha stabilito la migliore prestazione mondiale dell’anno precedendo la due volte campionessa mondiale indoor Francine Nyonsaba (1’57”75) e la statunitense Ajée Wilson (1’58”83), la keniana Nelly Jepkosgei (1’59”00) e l’altra statunitense Raevyn Rogers (1’59”07).

Caster Semenya:

Sono contenta di aver vinto qui a Doha. La prima gara della stagione è sempre difficile. Non è facile prevedere come reagisce il fisico, ma il clima è ottimo e ho vissuto una sensazione meravigliosa. Credo nella sportività e ciò che lo sport insegna è continuare a spingere al massimo nonostante tutte le avversità. La vita può essere difficile a volte ma sono credente e penso che ci sia sempre una strada per risolvere i problemi. Continuerò ad allenarmi e a correre. Nulla è impossibile

3000 metri femminili: Obiri batte Dibaba

La campionessa mondiale dei 5000 metri e di corsa campestre Hellen Obiri ha vinto un duello spalla a spalla con la campionessa del mondo indoor Genzebe Dibaba sul rettilineo finale stabilendo il miglior tempo mondiale stagionale con 8’25”60 nella gara che ha concluso in bellezza il programma del meeting di Doha. Dibaba ha stabilito il record personale con 8’26”20. E’ stata una gara di eccellenti contenuti tecnici con sei donne sotto gli 8’30”. La keniana Lilian Rengeruk ha stabilito il record personale in terza posizione con 8’29”02 precedendo la primatista mondiale dei 3000 siepi Beatrice Chepkoech (8’29”83), Caroline Kipkirui (8’29”89) e Gloria Kite (8’29”91), Gudaf Tsegay (8’30”65) e la tre volte campionessa europea di cross Yasemin Can (8’33”29).

Hellen Obiri:

Sono contenta di aver vinto in questa grande arena che ospiterà i Mondiali. L’ultimo giro è stato impegnativo ma sono contenta dei miei ultimi 200 metri. La mia prossima gara sarà a Stoccolma il 30 Maggio

3000 siepi maschili: El Bakkali vince in rimonta

Il vice campione del mondo Soufiane El Bakkali ha vinto in rimonta sul rettilineo finale con 8’07”22” precedendo lo statunitense Hillary Bor e Leonard Bett, che hanno stabilito il record personale con 8’08”41 e 8’08”61.

Soufiane El Bakkali:

Questa vittoria significa molto per me. Ho stabilito un ottimo tempo. Ora voglio continuare a progredire

1500 metri maschili: Manangoi vince un grande duello con Cheruiyot

Il campione del mondo Elijah Manangoi ha vinto il primo grande 1500 metri dell’anno stabilendo la migliore prestazione mondiale dell’anno con 3’32”21 al termine di un entusiasmante testa a testa sul rettilineo finale con il compagno di allenamenti e vincitore dell’ultima edizione Timothy Cheruiyot (3’32”47). Terzo posto per Bethwell Birgen (3’33”12) davanti a Vincent Kibet (3’33”21). George Manangoi, fratellino di Elijah e campione del mondo in carica a livello under 18 e under 20, ha stabilito il record personale con un buon 3’34”00 in settima posizione. I primi sette classificati sono tutti keniani.

Elijah Manangoi:

La vittoria a Doha mi ha dato ottime sensazioni. Ho seguito i pacemaker e il piano ha funzionato. Volevo iniziare la stagione nel migliore dei modi e spero di continuare a vincere. L’obiettivo di questa stagione è difendere il titolo mondiale vinto due anni fa a Londra. E’ positivo iniziare con un successo nello stadio dove si svolgeranno i Mondiali. Lo stadio è molto bello e ho apprezzato il sostegno dei fans

100 ostacoli femminilI: Danielle Williams batte le statunitensi

Grande serata per la giamaicana Danielle Williams, che ha vinto la prima gara di Diamond League della sua carriera con 12”66 davanti alla nigeriana Tobi Amusan (12”73) e alla campionessa statunitense indoor 2019 Sharicka Nelvis (12”78). La campionessa olimpica Brianna McNeal non è andata oltre il settimo posto in 12”94.

Danielle Williams:

Non me l’aspettavo. E’ stata una grande sorpresa. Davvero un grande passo in avanti nella mia carriera. Devo mantenere la regolarità di rendimento ed evitare infortuni

Salto in alto femminile: la millennial Mahuchik più giovane vincitrice di sempre in Diamond League

Continua a stupire la diciassettenne ucraina Yaroslava Mahuchik, che si è imposta nel salto in alto femminile con 1.96m al secondo tentativo diventando la più giovane vincitrice in una gara della Diamond League. La campionessa mondiale, europea under 18 e olimpica giovanile ha superato la vice campionessa olimpica ed europea Mirela Demireva, la svedese Erika Kinsey e la croata Ana Simic, seconde a pari merito con la stessa misura di 1.91m. Elena Vallortigara ha superato 1.80m al terzo tentativo e 1.85m al secondo prima di sbagliare tre prove a 1.88m chiudendo al settimo posto. La saltatrice azzurra sta sperimentando la nuova rincorsa insieme al suo allenatore Stefano Giardi.

Yaroslava Mahuchik:

“Sono sorpresa di aver vinto perché ero la più giovane in gara. Sono molto felice anche di aver realizzato il personale. E’ la mia prima volta a Doha. Spero di poter tornare per i Mondiali ma non voglio lasciarmi trasportare dall’entusiasmo. Devo rimanere con i piedi per terra . Questa vittoria potrebbe aprirmi le porte per gareggiare in altri meeting della Diamond League. La prossima gara in programma è il meeting di Stoccolma del 30 Maggio”.

Salto con l’asta maschile: Kendricks 5.80m

Il campione del mondo di Londra 2017 Sam Kendricks ha dominato la prima gara di Diamond League eguagliando il personale stagionale con 5.80m al secondo tentativo. Si è rivisto su buoni livelli il campione olimpico di Rio de Janeiro 2016 Thiago Braz Da Silva, secondo con 5.71m.

Sam Kendricks:

E’ stato bello venire qui per la prima volta e aprire la stagione di Diamond League. Tutti abbiamo avuto problemi su una pedana strana, ma siamo ancora ad inizio stagione. Non sapevamo chi avrebbe vinto fino alle fasi finali della gara. Ho tentato il record del meeting ma qualcosa non ha funzionato. Non ho provato tutti e tre i tentativi a mia disposizione. Ora la cosa più importante è arrivare in forma ai Mondiali

Salto in lungo femminile: Ibarguen inizia con una vittoria

La campionessa olimpica del salto triplo Caterine Ibarguen ha iniziato la nuova stagione di Diamond League esattamente come aveva finito quella precedente. Dopo la doppietta lungo-triplo nelle finali di Zurigo e Bruxelles la “pantera” colombiana ha messo a segno una nuova vittoria aggiudicandosi il salto in lungo a Doha con 6.76m precedendo Maryna Bekh Romanchuk (6.74m) e l’australiana Brooke Stratton (6.73m).

Caterine Ibarguen: