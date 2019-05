EA Sports lancia il contest dedicato al primo Team of the Season dell'anno: come al solito saranno i giocatori senza aver ricevuto una versione IF a farne parte!

di Massimiliano Rincione - 03/05/2019 21:16 | aggiornato 04/05/2019 03:20

Avete presente quella volta in cui, per una volta nella vostra vita, siete riusciti a superare i vostri limiti toccando vette clamorose? La soddisfazione, la sensazione di avercela fatta... tutta vanificata dall'impresa di un altro, che ha bissato il vostro successo superandovi. Vi sarà capitato almeno una volta tra lavoro, vita di tutti i giorni, amore e quant'altro! Ciò nonostante, abbiamo uno spoiler: capita anche ai calciatori, ed è una cosa che si ripercuote persino in FIFA 19!

Sì perché è già periodo di Team of the Season in FIFA 19, con EA Sports che lancerà la prima squadra dell'anno già nel corso delle prossime settimane. Nel frattempo, però, bisognerà eleggere la rosa che comporrà questo primo organico di TOTS.

Come da tradizione da un paio di anni a questa parte, la prima tornata di TOTS sarà dedicata ai MCBNIF, acronimo di Most Consistent but never IF. A cosa sta questa definizione? Molto semplice: viene utilizzata per descrivere tutti quei calciatori che non hanno visto rilasciare una propria versione in forma - carta nera, ndr - in FIFA 19 pur avendo ben figurato in stagione. E a sorpresa sono tanti i nomi illustri finiti dentro al calderone: da Marc-André ter Stegen e Roman Burki per la porta a Francesco Acerbi, Toby Alderweireld e Jesus Navas per la difesa, finendo per parlare di giocatori come Allan, Emre Can, Carrasco, Sergio Busquets, Nacho Piatti e addirittura Ciccio Caputo tra centrocampo e attacco!

FIFA 19: Nacho Piatti (in foto), ex Lecce oggi al Montreal Impact, è stato inserito nella lista dei papabili Most Consistent but never IF.

FIFA 19: come votare i Most Consistent but never IF

Per decretare la rosa definitiva dei Most Consistent but never IF di quest'anno non vi resta dunque che votare i vostri giocatori preferiti su Futhead e Futwiz, siti di riferimento per il mondo FUT che decreteranno i risultati sanciti dagli utenti. Di seguito, comunque, troverete la lista completa ruolo per ruolo dei candidati alla prima squadra che aprirà il ciclo dei Team of the Season di questa edizione di FIFA.