Semifinale contro il Chelsea ancora in bilico, tanti talenti in vetrina, una tifoseria tra le migliori e un'astinenza europea che dura da quasi 40 anni.

0 condivisioni

di Antonio Gargano - 03/05/2019 16:12 | aggiornato 03/05/2019 16:18

Il gol di Pedro a ridosso dell'intervallo mette il Chelsea in una posizione di leggero vantaggio, ma non basta per spegnere le speranze altrui. Al contrario, il bello dell'Eintracht Francoforte comincia proprio adesso: una sfida contro un club con maggior blasone e tasso tecnico, in una situazione di difficoltà e con i gol che pesano tantissimo. La semifinale di Europa League può ancora parlare tedesco, così come tutto il trofeo.

Dopo la fase a gironi superata in scioltezza, la squadra di Hütter ha affrontato un percorso ricco di ostacoli, che spesso hanno messo a dura prova la qualificazione alla fase successiva. Nonostante i favori del pronostico fossero sempre dall'altra parte, l'Eintracht è riuscito a superare avversari di livello assoluto, riuscendo contemporaneamente a difendere anche un piazzamento Champions in Bundesliga.

Le semifinali di Europa League, con una chance importante di arrivare a giocarsi il titolo a Baku, non rappresentano un risultato casuale. Diverse componenti, alcune già esistenti, altre esplose durante questa stagione, hanno dato grande fiducia a tutta la squadra, che adesso fa leva su 4 fattori per provare l'impresa a Stamford Bridge tra pochi giorni.

L'Eintracht Francoforte può vincere l'Europa League? La forza dei tedeschi passa dal ritorno di Londra

Perché l'Eintracht Francoforte può vincere l'Europa League

Nonostante il gol segnato in trasferta, Sarri e il Chelsea sanno bene di non poter abbassare la guardia. Il ritorno del 9 maggio a Londra sarà una battaglia, come dimostra il cammino dei tedeschi durante tutta la fase ad eliminazione diretta. Quello che è successo nei turni precedenti può essere un grande insegnamento per i Blues.

Eliminazione di 3 squadre provenienti dalla Champions League

Dopo 6 vittorie su 6 nel girone con Lazio, Apollon e Marsiglia, l'Eintracht ha fatto i conti solo con squadre eliminate dalla Champions League. Il Chelsea è la prima squadra sul cammino degli assiani a non essere retrocessa dalla principale competizione europea. Prima degli inglesi, sono arrivate 3 qualificazioni che hanno plasmato lo spessore della squadra.

Prima lo Shakhtar, terzo nel girone di Champions dietro Manchester City e Lione. 2-2 in Ucraina, netto 4-1 a Francoforte. Agli ottavi è stata la volta dell'Inter: dopo lo 0-0 in Germania, con tanto di rigore sbagliato dai nerazzurri, Jovic ha firmato lo 0-1 di San Siro. Infine il Benfica, finora l'ostacolo più duro: l'unica sconfitta dell'Eintracht in questa edizione dell'Europa League è arrivata in Portogallo, 4-2 nella grande serata di Joao Felix. Al ritorno, però, il 2-0 finale ha qualificato Hütter e i suoi. Sarà un altro giovedì letale a Stamford Bridge?

Shakhtar, Inter e Benfica: contro l'Eintracht sono cadute 3 squadre che hanno partecipato alla Champions League

Jovic e gli altri talenti

Eintracht e Chelsea è anche la sfida tra i due migliori bomber dell'Europa League. Se i Blues hanno un centravanti collaudato come Giroud, capocannoniere con 10 gol, in Germania è esploso Luka Jovic, 9 gol all'attivo più altri 17 in Bundesliga, 4 in meno del solito Lewandowski.

Non solo l'attaccante serbo a far paura nel ritorno di Londra ed evetualmente a Baku: Haller e Kostic sono gli altri pezzi pregiati che stanno facendo la differenza. L'esperienza di Trapp tra i pali, la dedizione dei veterani Abraham e Hasebe e la voglia di riscatto di Rode hanno trascinato l'Eintracht fino alle semifinali. Da un lato l'ambizione per il trofeo da conquistare, dall'altro una grossa occasione in vista del prossimo calciomercato.

Luka Jovic, altro gol contro il Chelsea: il serbo è esploso tra Europa League e Bundesliga, 26 gol totali

Tifoseria in trasferta in massa

Sono ancora fresche le immagini di Milano e del corteo a piedi da piazza Duomo direttamente a San Siro. Oltre 13mila tedeschi si sono presentati in Italia per il ritorno degli ottavi di finale contro l'Inter, dimostrando la forza e l'impatto di una tifoseria sulla propria squadra. In migliaia anche a Lisbona contro il Benfica, adesso si attende la risposta di giovedì prossimo. Londra, semifinali di ritorno, Stamford Bridge: la cornice lascia presagire un altro scorcio da urlo nel settore ospiti.

Tifosi del Eintracht Francoforte oggi in Piazza Duomo: speriamo che tornino in Germania da perdenti

⚫🔵#FORZAINTER⚫🔵 pic.twitter.com/1wCL3QjMtl — TonyTedo (@tedo_tony) March 14, 2019

Non solo: la Commerzbank-Arena di Francoforte, che può ospitare 51mila spettatori, ha dato spettacolo durante le partite casalinghe dell'Eintracht. Le coreografie danno un'ulteriore idea di ciò che i tifosi potranno mettere in scena anche in trasferta o addirittura nella finale di Baku.

Fattore tifo in casa e in trasferta: in decine di migliaia a sostegno dell'Eintracht in giro per l'Europa

Astinenza europea dal 1980

Il percorso dell'Eintracht in Europa League sta riportando alla mente l'impresa compiuta nella stagione 1979/80, quella del primo e ultimo trionfo europeo del club. 39 anni fa, la Coppa UEFA sfilò per le strade di Francoforte dopo la vittoria in finale contro il Borussia Mönchengladbach, detentore del titolo. Sconfitta per 3-2 nella finale d'andata in trasferta, poi l'1-0 decisivo in quello che, all'epoca, si chiamava Waldstadion.

L'ingresso tra le prime quattro del torneo è il miglior risultato europeo dalla vittoria del 1980: migliorati i quarti di finale in Coppa UEFA nel 1994 e nel 1995, con le due eliminazioni per mano di Austria Salzburg e Juventus, e i quarti di finale in Coppa delle Coppe nel 1982 e 1989, con i due ko contro Tottenham e Mechelen. Dopo oltre 20 anni fuori dai palcoscenici più prestigiosi, l'Eintracht non vuole smettere di sognare.