Nonostante le buone notizie dopo l'infarto, rimangono forti dubbi sul ritorno in campo. Cronistoria di una carriera formidabile tra Real Madrid e Nazionale.

di Antonio Gargano - 03/05/2019 15:06 | aggiornato 04/05/2019 03:10

Per riassumere la sua carriera basterebbe l'inizio dello show di Pepe Reina a Madrid, dopo che la Spagna tornò dal Sudafrica con la Coppa del Mondo. Il portiere del Milan, che nel 2010 era la sua riserva, lo celebrò in piazza davanti ai tifosi che avevano appena assistito alla prima vittoria della Roja in un Mondiale:

E con il numero 1! Il 20 maggio 1981 è nato un santo a Mostoles! Para un rigore al Paraguay nei quarti di finale, blocca tutto quello che gli arriva addosso nella semifinale contro la Germania, tira fuori un piede con Robben in finale, tira fuori una mano con Robben in finale. Iker...

La folla urla a gran voce il nome di Iker Casillas, una scena che il portiere titolare della Spagna dal 2002 al 2015 ha vissuto per tante volte durante la sua vita. Non solo con la maglia della Nazionale, ma anche e soprattutto con quella del Real Madrid. Una serie di successi interminabile, una bacheca che lo rende il portiere spagnolo più vincente di tutti i tempi e tra i più forti portieri della storia del calcio per talento, senso della posizione, peso specifico in campo e nello spogliatoio.

Durante l'allenamento dell'1 maggio con la maglia del Porto, Casillas viene colto da infarto miocardico acuto a causa di un'occlusione nell'arteria coronarica destra. Il portiere riconosce gli strani sintomi che cominciano a farsi sentire, poi l'arrivo in ospedale e l'operazione d'urgenza, con tutte le rassicurazioni del caso sulle sue condizioni di salute. Tutto ok nelle ore e nei giorni successivi all'intervento, ma il rischio di non tornare più in campo è decisamente concreto. I medici che stanno analizzando lo status del portiere non si sono ancora espressi sull'eventuale ripresa dell'attività agonistica.

Iker Casillas dice addio al calcio giocato? Il suo nome è legato ai trionfi di Real Madrid e Nazionale spagnola

Casillas potrebbe fermarsi: è il portiere spagnolo più vincente della storia

Lo spavento in allenamento potrebbe chiudere una carriera da protagonista con tutte le maglie che ha indossato. Il suo nome è legato in maniera indissolubile al Real Madrid: con la camiseta blanca comincia la sua avventura ad appena 8 anni, completando la trafila nel settore giovanile fino alla vittoria nel Mondiale Under 20 del 1999, disputato in Nigeria.

La maglia da titolare delle merengues che fino alla stagione precedente era di proprietà di Bodo Illgner dovrebbe passare ad Albano Bizzarri: John Toshack prima e Vicente Del Bosque poi decidono che le gerarchie vanno cambiate. Il 18enne Iker Casillas sarà il titolare a partire dal 12 settembre 1999, giorno dell'esordio ufficiale in casa dell'Athletic Bilbao.

È un anno incredibile per il portiere di Mostoles, che lascia definitivamente il circondario per sbarcare nella grande Madrid, con il compito di difendere i pali del Santiago Bernabeu. Al termine della stagione non arriva il successo in campionato, ma c'è quello in Champions League nella sfida tutta spagnola contro il Valencia: 3-0 nella finale di Saint-Denis, per l'ottavo trionfo grazie a cui si comincia ad indicare gli uomini del Real con l'aggettivo "Galacticos".

Un giovane Iker Casillas nell'undici titolare del Real Madrid

I successi nazionali

L'anno dopo la Champions League, Casillas inaugura anche la sua collezione di trofei in Spagna. Tra il 2001 e il 2012 arrivano 5 vittorie in Liga e 4 Supercoppe di Spagna, ma anche 2 trionfi in Copa del Rey nel 2011 e nel 2014 prima del trasferimento in Portogallo. Con la maglia del Porto conquista campionato e Supercoppa nel 2018.

A livello individuale, l'ex portiere del Real Madrid vanta un trofeo Zamora, 3 titoli di miglior portiere della Liga e un premio Fair Play, tutti assegnati dalla LFP tra il 2007 e il 2013.

I trionfi del Real Madrid passano dalle mani di Casillas, in Spagna e fuori dai confini nazionali

Le vittorie in Europa e nel mondo

Oltre alla Champions League del 2000, Casillas ne può esporre altre 2: quella del 2002 vinta in finale contro il Bayer Leverkusen e quella del 2014 nel derby di Lisbona contro l'Atletico Madrid. In entrambi gli anni porta a casa anche la Supercoppa Europea e il Mondiale per Club, che nel 2002 era ancora la storica Coppa Intercontinentale.

Come in Spagna, i riconoscimenti personali lo inseriscono tra i portieri più forti e vincenti del terzo millennio. Un Trofeo Bravo nel 2000, i 5 titoli di miglior portiere dell'anno IFFHS e il Golden Foot del 2017 arricchiscono la sua bacheca, ma il portiere spagnolo è stato anche inserito per 6 volte nella squadra dell'anno UEFA, per 5 volte nel FIFA FIFPro World XI e nella stagione 2007/2008 anche nel Team of the Year di European Sports Magazines, l'associazione che include le principali pubblicazioni dei Paesi europei.

I record di Casillas sono incredibili e quasi insormontabili. È il calciatore del Real Madrid con più presenze nelle competizioni UEFA per club, 157, ma anche il giocatore con il maggior numero di presenze europee in assoluto: primatista in tutte le competizioni con 188 gettoni, record-man anche in Champions League con 181 partite giocate. L'avventura con la maglia del Porto gli ha garantito gli ultimi traguardi, tra cui le momentanee 15 presenze di vantaggio su Cristiano Ronaldo in Champions League.

La notte folle di Lisbona: è l'ultimo trionfo europeo di Casillas con la maglia del Real Madrid

L'età dell'oro con la Spagna

Il quinquennio 2008-2012 ha permesso alla Spagna di aggiungere 3 trofei alla sua bacheca, che fino a quel momento vantava solo l'Europeo del 1964. La Roja plasmata da Luis Aragones vince Euro 2008 in Austria e Svizzera, quella di Del Bosque trionfa nei Mondiali in Sudafrica nel 2010 e si conferma regina europea nel 2012 in Polonia e Ucraina.

Casillas è protagonista e simbolo della grandiosa epopea spagnola, indossando la fascia da capitano in tutti i trionfi della Roja. La sua avventura da titolare è iniziata per caso: il portiere titolare designato per i Mondiali 2002 era Santiago Canizares, ma un infortunio a ridosso della partenza per Corea e Giappone ha catapultato il numero uno del Real Madrid nella formazione titolare di Camacho. Da quel momento, comincia la scalata fino al record di presenze con la maglia della Spagna: 167, 3 in più rispetto a Sergio Ramos che si appresta a superarlo.

Casillas trattiene a stento le lacrime: è il capitano della Spagna campione del mondo

Cosa farebbe Casillas dopo il ritiro?

Subito dopo la notizia dell'infarto, il passato è tornato ad abbracciare Casillas. Non solo il Porto, che ha fornito costanti aggiornamenti sulle condizioni del giocatore, ma anche Spagna, Real Madrid e vecchi compagni di squadra a supportare il suo momento delicato.

Proprio il Real Madrid è un capitolo lasciato in sospeso, mai chiuso dal portiere spagnolo, che soltanto pochi mesi fa aveva chiarito le sue intenzioni dopo il ritiro:

Gioco senza pensieri, non voglio pensare a quando disputerò la mia ultima partita. Ho solo una certezza: voglio tornare al Real Madrid, in qualunque veste, per riabbracciare quello che sono stato e quello che ho vissuto.

Non si sa ancora se il ricovero in ospedale chiuderà la sua carriera, ma un eventuale ritorno a casa sarà certamente preso in considerazione alla Casa Blanca. Tornare lì, nel luogo dei tanti record e dei tantissimi trofei, sperando di avere lo stesso successo del suo ex compagno di squadra Zinedine Zidane. Iker Casillas potrebbe dire basta, ma senza rimpianti e con un obiettivo tutt'altro che nascosto.