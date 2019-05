Nella notte i sostenitori giallorossi hanno appeso uno striscione di fronte al centro sportivo di Trigoria per sostenere l'attuale tecnico. E ora potrebbe restare.

0 condivisioni

di Franco Borghese - 03/05/2019 11:07 | aggiornato 03/05/2019 15:12

Serve senso di appartenenza. Almeno a Roma. Nelle ultime settimane è circolata con sempre maggiore insistenza una notizia di calciomercato che ha diviso la piazza: il club giallorosso è in trattativa con Antonio Conte. Potrebbe essere lui l'allenatore per la prossima stagione. Un nome forte, ambizioso, ideale per far crescere squadra e società.

Eppure non tutti i tifosi della Roma sono contenti. Conte rappresenta la juventinità, il club che i tifosi giallorossi considerano come rivale storico. La trattativa di calciomercato per l'ex commissario tecnico si è rallentata, anche perché lui sta aspettando di capire se si libereranno panchine più prestigiose come quelle di Inter e Milan.

Nelle radio e sui social media i sostenitori giallorossi continuano a discutere su Conte, ma nella notte hanno dimostrato di essere uniti sull'attuale tecnico Claudio Ranieri. Lui, romano e romanista, andrebbe bene a tutti. Non un caso che sia stato esposto uno striscione di fronte al centro sportivo di Trigoria per sostenere l'allenatore.

Dopo che hai conquistato la terra di Albione, sei tornato a casa a guidare la tua legione. I romanisti sono con te.

La conferma di Ranieri potrebbe essere la sorpresa del calciomercato della Roma

Calciomercato Roma, Ranieri potrebbe restare: i tifosi si schierano con lui

Ranieri è riuscito in poco tempo a rivitalizzare la Roma, riportandola in corsa per la qualificazione alla Champions League. I giallorossi sono quinti in classifica, nelle ultime quattro giornate hanno conquistato 10 punti, nessuno ha fatto meglio. Milan e Lazio sono state scavalcate in classifica, ora manca solo l'Atalanta. Il rapporto con Francesco Totti, che lo ha voluto al posto di Di Francesco, è molto buono. Per questo la conferma di Ranieri non va assolutamente esclusa.

Ranieri ha accettato di prendere la Roma in un momento difficile e lo ha fatto senza chiedere garanzie. Questo è stato apprezzato sia dalla tifoseria che dalla società. Non solo, quando è cominciata a circolare la voce di calciomercato legata a Conte, lui non si è mostrato né invidioso né geloso. Ha dimostrato anche in quell'occasione di pensare esclusivamente al bene del club:

Conte lo andrei a prendere io stesso.

Per atteggiamento, stile e risultati conquistati (specie se dovesse riuscire a raggiungere il quarto posto) meriterebbe un attestato di stima come il prolungamento di contratto. La gente si sta schierando con lui, preferendolo evidentemente ai vari Sarri, Giampaolo e Gasperini. E qualcuno lo preferisce perfino a Conte. Perché l'idea sempre più diffusa nella capitale è che serva senso di appartenenza. Almeno a Roma.