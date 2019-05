Nonostante la grande annata di Benzema, Zidane ha chiesto al suo presidente un attaccante nuovo per dare il cambio al suo numero 9 e Jovic (26 assist e 7 assist nelle 44 partite giocate in questa stagione) è stato ritenuto il profilo adatto.

L'accordo è stato trovato sia col club che col calciatore che firmerà un contratto di 6 anni e dei 60 milioni di euro, il 20% andrà al Benfica (circa 12 milioni). L'annuncio ufficiale deve ancora arrivare, visto che il giocatore vuole concentrarsi sul finale di stagione in cui la sua squadra può ancora arrivare in finale di Europa League.

Jovic era anche nella lista di calciomercato del Barcellona e dal Paris Saint-Germain ma stando a quanto riportato in queste ore da As, è stato il Real Madrid a piazzare l'allungo decisivo. E il cartellino del giovane attaccante dell'Eintracht Francoforte è stato valutato circa 60 milioni di euro.

Il Real Madrid piazza un nuovo colpo in vista del prossimo calciomercato estivo, che dopo l'annata negativa si preannuncia "galactico": dopo l'annuncio di Militao del Porto, i campioni d'Europa in carica hanno infatti messo a segno anche un acquisto per l'attacco prendendo Jovic dall'Eintracht Francoforte .

