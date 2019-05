L'aneddoto raccontato dall'ex allenatore a Sky Sport dopo Barcellona-Liverpool.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 03/05/2019 01:11 | aggiornato 03/05/2019 11:15

Lionel Messi avrebbe potuto lasciare il Barcellona da giovanissimo ma Fabio Capello è stato decisivo per la sua permanenza in blaugrana. Proprio così. A raccontarlo a Sky Sport è stato lo stesso ex allenatore che ha svelato un succulento retroscena:

A Barcellona ho incontrato l'ex presidente Laporta che mi ha detto: "Messi è qui al Barcellona per merito tuo". Si riferiva a quanto successo in occasione di una partita di precampionato tra la mia Juventus e il Barcellona, con in palio il trofeo Gamper. Messi aveva 16 anni e io, dopo appena venti minuti, andai da Rijkaard, che allora era l’allenatore, e gli dissi: "Da voi non gioca perché è il quarto straniero. Datelo a noi, lo tengo un anno e poi ritorna". Lui mi disse: "Vedrai che riusciamo a fare qualcosa". E difatti ci riuscirono. Però Messi lo avevano già ceduto in prestito in una squadra di seconda divisione spagnola. Ma dopo le mie parole intervenne Laporta e disse: "Se Capello dice così, allora lo teniamo". Questo è stato il racconto di Laporta e mi fa molto piacere. Io poi andai in sala stampa e dissi: "Ho visto un giovane giocatore che diventerà un grandissimo"

Un racconto, questo, confermato dal manager del Tottenham, Mauricio Pochettino, che nel 2005 giocava nell’Espanyol e sarebbe potuto diventare compagno di squadra di Messi: