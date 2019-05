Supermario, tifoso della Leonessa, in passato si disse disposto a decurtarsi l'ingaggio pur di vestire i colori della sua squadra del cuore. E la società sonda il terreno.

03/05/2019

Sono passate quasi 48 ore dalla matematica certezza della promozione in Serie A del Brescia e ancora nel capoluogo di provincia lombardo la festa è in pieno svolgimento. Dopo 9 anni passati nell'inferno della cadetteria, la massima serie ha ritrovato una delle squadre più importanti del calcio italiano, tornata al piano superiore al termine di una stagione dominata quasi dal principio, ovvero dall'esatto momento in cui sulla panchina delle Rondinelle si è seduto Eugenio Corini. Per il tecnico, bresciano di nascita e formazione calcistica, la promozione è un sogno realizzato grazie alla capacità di Massimo Cellino. Ora per l'ex presidente Cagliari arriva però l'impegno più arduo, che consiste nel costruire una squadra in grado di salvarsi.

In queste ore si sono già succeduti alcuni nomi di calciatori che potrebbero fare al caso della Leonessa. Per esempio, secondo le ultime indiscrezioni il Brescia avrebbe già messo nel mirino due onesti mestieranti di categoria come Stefano Sorrentino e Perparim Hetemaj, entrambi attualmente in forza al Chievo retrocesso. Esperienza mixata a gioventù, ovvero la ricetta vincente che ha permesso al gruppo allenato da Corini di scalare la classifica di Serie B fino alla promozione ufficiale, arrivata mercoledì scorso con la vittoria per 1-0 contro l'Ascoli.

In attesa di capire quali saranno le strategie del direttore sportivo Marroccu, uomo fidato e braccio destro del numero uno del club, la società dovrà andare a ridefinire alcune situazioni delicate legate ai calciatori in prestito blindando, contemporaneamente, anche quei giovani che quest'anno tanto bene hanno fatto. Due su tutti, Andrea Cistana e Sandro Tonali, sui quali Cellino è stato chiaro: loro rappresentano il vero valore aggiunto del Brescia e si fermeranno in Lombardia almeno un'altra stagione. Per venderli ci sarà tempo, sperando che la Serie A permetta loro di valutarsi ulteriormente.

Mario Balotelli con la maglia del Marsiglia: il centravanti non ha mai nascosto il proprio tifo per il Brescia, che adesso ha bussato alla porta di Raiola per sondare il terreno

Balotelli al Brescia? È l'ultima pazza idea di Cellino

Ma Cellino è un visionario, uno che di calcio ha sempre dimostrato di capirne e masticarne a quintali. Tra le tante dimostrazioni di affetto arrivati al fischio finale del match contro l'Ascoli sono arrivati anche i complimenti da parte di Mario Balotelli, centravanti dell'OM che nell'hinterland bresciano è cresciuto e ha tirato i primi calci a un pallone. Da sempre tifoso dichiarato della Leonessa, Supermario per giorni ha condiviso sui suoi account social foto e video della festa in piazza dei fan biancoazzurri. Il collegamento è così arrivato in automatico, portando l'opinione pubblica a chiedersi se sia arrivato finalmente il momento di vedere Balotelli vestire i colori biancoazzurri.

Secondo il Corriere dello Sport, tra le tante squadre ad aver bussato con discrezione alla porta di Mino Raiola chiedendo notizie del bomber del Marsiglia ci sarebbero stati anche i dirigenti del Brescia. Un sondaggio tranquillo, giusto per capire se ci fossero almeno le basi per tornare a parlarne un domani. Ovviamente il nodo maggiore da risolvere sarebbe rappresentato dall'ingaggio, visto che al momento Balotelli percepisce 4 milioni di euro netti a stagione, una cifra molto alta se contiamo che l'intero monte stipendi della matricola lombarda ammonta pressappoco al doppio.

Ma attenzione, perché in più occasioni lo stesso Raiola ha dichiarato che il suo assistito sarebbe disposto a decurtarsi lo stipendio solo per una squadra al mondo. E, guarda caso, quella squadra è proprio il Brescia. Alla luce di questo un piccolo spiraglio rimane aperto, perché se è vero che oggi Balotelli sta bene in Francia - dove peraltro ha anche ripreso a segnare con continuità - è altrettanto corretto ricordare come a più riprese le intenzioni del centravanti fossero quelle di tornare in Italia per riavvicinarsi a casa.

Inoltre, l'investimento su Supermario andrebbe visto anche in chiave azzurra: qualora tornasse a giocare in Serie A, sicuramente lo farebbe con un ruolo da protagonista principale, come pietra angolare di una squadra sì di bassa classifica, ma che sotto la gestione Cellino mira a rimanere stabilmente ai piani alti. Mancini ha già detto più volte che Balotelli rimane un osservato speciale e potrebbe essere selezionato per le due partite della Nazionale in programma a giugno. Poi, il 30, si svincolerà a parametro zero dal Marsiglia, al momento ancora fermo per quanto riguarda la questione del rinnovo. E, da lì in poi, potrebbero aprirsi scenari molto interessanti.