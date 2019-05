Il centrocampista marocchino potrebbe lasciare Amsterdam in estate. L'Ajax chiede più di 50 milioni di euro: anche due club italiani lo seguono da vicino.

di Andrea Bracco - 03/05/2019 12:11 | aggiornato 03/05/2019 12:16

Da tre anni a questa parte l'Ajax dei ragazzini sta facendo girare la testa all'Europa intera. La pletora di talenti lanciati dalla società olandese sta diventando molto pericolosa e la vittoria di White Hart Lane, nell'andata delle semifinali di Champions League, ha testimoniato come questa crescita esponenziale abbia portato alla ribalta profili destinati a fare le fortune dei grandi club che decideranno di investire su di loro nella prossima sessione di mercato.

I Lancieri hanno prodotto tanto e speso il giusto, abbinando la perfetta quantità di esperienza a una spavalderia tipica dei prospetti molto giovani, capaci di andare a comporre un mix decisamente esplosivo. Uno degli investimenti maggiori degli ultimi anni è stato fatto su Hakim Ziyech, centrocampista consacratosi nel professionismo con la maglia del Twente: classe 1993, il marocchino è uno dei fari di questa squadra, il filo conduttore tra le gestioni de Boer, Bosz, Keizer e ten Hag, una delle poche certezze tramandatesi tra i vari allenatori che, negli ultimi anni, si sono seduti su una delle panchine più pesanti d'Olanda.

A tre anni dal suo approdo nella capitale, l'avventura di Ziyech potrebbe essere arrivata ai titoli di coda. Il mancino originario di Dronten è seguito da parecchi club europei e, a 26 anni, l'ora di mettersi in gioco in un contesto tecnico superiore alla (seppur allenante) Eredivisie sembra essere definitivamente arrivata. Il suo stile di gioco gli permette di essere efficace in varie zone del campo: durante la sua permanenza all'Ajax si è trasformato in un elemento molto duttile, un profilo in grado di ricoprire il ruolo di interno di centrocampo ma anche di trequartista. O, addirittura, da finto esterno offensivo libero di svariare su tutto il fronte offensivo.

Un giocatore spendibile ovunque, si diceva. Proprio per questo motivo in Italia ci sarebbero Roma e Inter interessate a lui da un bel pezzo. In realtà si parla di due situazioni completamente differenti. Partendo dalla chiave di lettura a tinte giallorosse, è noto come Ziyech fosse un obiettivo di Monchi, che durante lo scorso calciomercato decise all'ultimo di investire su Javier Pastore nel momento in cui l'Ajax fece intendere come la cifra richiesta per il suo centrocampista non fosse ulteriormente abbassabile. Per intenderci, circa un anno fa i Lancieri valutavano il marocchino circa 40 milioni di euro, ma dopo una stagione del genere si è già arrivati almeno a 55.

Ed è qui che entrano di scena i nerazzurri: l'indiscrezione Ziyech in chiave Inter è l'ultima in ordine cronologico che riguarda il ragazzo, perché la dirigenza nerazzurra penserebbe di investire su di lui qualora arrivasse la cessione di Mauro Icardi. Se l'argentino dovesse lasciare Milano, Marotta si ritroverebbe in mano un bel tesoretto da reinvestire: la strategia potrebbe essere quella di diversificare gli investimenti in più reparti, ed ecco che il centrocampo - dove l'Inter dovrà mettere mano in maniera sensibile - diventerebbe la zona potenzialmente più rinnovabile e migliorabile.

Bayern avanti nella corsa al marocchino: già avviati i contatti

Italia ma non solo. Il Bayern Monaco avrebbe avviato i contatti per Ziyech proprio nelle ultime settimane, ed è chiaro che la concorrenza bavarese sia quella che al momento fa più paura. I tedeschi sono tornati a operare sul mercato con un'inaspettata prepotenza, parzialmente annunciata dalle dichiarazioni degli scorsi mesi rilasciate dalla dirigenza, che in poche settimane ha perfezionato due colpi da novanta che rispondono ai profili di Benjamin Pavard e Lucas Hernandez. Il messaggio è chiaro: il Bayern è tornato, può e vuole spendere tanto ma, soprattutto, cercherà giocatori in grado di permettere al club di tornare a recitare il ruolo da protagonista in campo internazionale per molti anni a venire.

Il marocchino si integrerebbe a meraviglia nella mediana bavarese, dove verrebbe messo nelle condizioni di prendere in mano le chiavi del gioco di una squadra che, proprio grazie alle sue invenzioni, potrebbe rimpinguare ulteriormente la propria efficacia offensiva. D'altronde, quando si parla di Ziyech, si discute di uno dei migliori uomini assist dell'intero continente, un piede finissimo capace - da quando è all'Ajax - di toccare quota 20 assist alla sua prima stagione, per poi arrivare a 17 lo scorso anno e nuovamente a 20 quando l'attuale annata non è ancora terminata. Il suo salto in Germania sarebbe agevolato poi anche da un fattore ambientale, visto che la Bundesliga è di fatto un'Eredivisie più competitiva.

Le altre pretendenti: stuzzica l'ipotesi Tottenham

Anche il Borussia Dortmund avrebbe fatto un pensierino sul classe 1994, che un anno fa ha giocato il Mondiale di Russia 2018 difendendo i colori dei Leoni dell'Atlas. Nella Ruhr seguono il giocatore da parecchio tempo, addirittura - si vocifera - dagli esordi col Twente. Il suo problema è sempre stata la tenuta mentale, un fattore psicologico che, soprattutto quando era più giovane, lo portava spesso ad assentarsi dalla partita. Oggi invece Ziyech è un calciatore fatto e finito, ma se le richieste dell'Ajax dovessero davvero toccare i 60 milioni di euro, allora è difficile che il BVB possa portare avanti discorsi concreti.

Lo stesso vale per il Lione, che aveva accarezzato l'idea ai tempi in cui venne acquistato Memphis Depay e di recente si sarebbe rifatto nuovamente sotto. I rapporti tra le società sono molto buoni ma la questione economica non può assolutamente essere messa in secondo piano. Inutile dire che in Ligue 1, soprattutto fuori da Parigi, il mancino ajacide sarebbe un fattore determinante. E se invece la soluzione fosse la Premier League? Qui ci sono diversi discorsi da portare avanti, il più concreto dei quali conduce dritto dritto nel nord di Londra.

Il Tottenham probabilmente in estate perderà Christian Eriksen, obiettivo di lungo corso del Real Madrid, e quindi i soldi per ipotizzare un'eventuale operazione sull'asse olandese ci sarebbero. Inoltre, lo stile di gioco di Pochettino permetterebbe a Ziyech di diventare proprio l'erede designato del danese, una sorta di centrocampista in grado di giostrare in più zone con la licenza di colpire negli ultimi sedici metri. La prospettiva di vederlo agli Spurs è tatticamente stuzzicante, ma prima c'è una da stagione da portare in fondo. E chissà, se dovesse arrivare anche la Champions League, la sua valutazione potrebbe salire ulteriormente. Un clamoroso paradosso, visto che la strada verso la finale passa proprio dalla sfida contro gli inglesi.