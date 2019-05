Il difensore bianconero si è raccontato a Raffaella Carrà: "Venivo dall'esperienza di Matteo e soltanto dopo ho capito che quando ho fatto la scelta non ero lucido".

Il suo passaggio al Milan nell'estate del 2017 aveva destato grandissimo scalpore. Nelle fasi iniziali della trattativa nessuno credeva che la Juventus si lasciasse scippare uno dei due titolari del centro della difesa e invece finì proprio che Leonardo Bonucci lasciò il bianconero e approdò a Milanello.

Il blitz di Fassone e Mirabelli non costò neppure troppo caro all'allora proprietario Mister Li: 42 milioni di euro per uno dei difensori più contesi d'Europa, titolare in azzurro, poteva essere considerato un colpo con i fiocchi. Leo fu accolto come un messia, gli diedero pure, non senza qualche polemica, la fascia di capitano, ma qualcosa non andò per il verso giusto e la stagione non rispettò le aspettative.

Nemmeno quella di Bonucci, forse, che non riuscì a rendere come quando agiva al fianco di Chiellini e non conquistò mai il cuore dei tifosi, tanto che a fine stagione tornò in bianconero per 35 milioni, di fatto, però, uno scambio praticamente alla pari con Mattia Caldara.

Bonucci: "Quando passai al Milan non ero lucido"

Un rapporto, quello di Leo con i tifosi del Milan, che non è mai stato facile e che le dichiarazioni del difensore della Nazionale alla trasmissione "A raccontare comincia tu" di Raffaella Carrà non avranno sicuramente contribuito a rasserenare. Infatti, intervistato alla Continassa dalla Raffa nazionale vestita in uniforme juventina, Bonucci ha ripercorso gli eventi che portarono al suo passaggio in rossonero, partendo dalla scoperta della malattia del figlio Matteo, scoperta quando il piccolo aveva due anni:

La lite con Allegri? Noi venivamo dall'esperienza di Matteo, un anno intenso e sentivo che mancava qualcosa. Poi col passare del tempo ho capito che in quel momento la mia lucidità non era al 100%. L'anno al Milan, comunque, mi ha fatto crescere, ma ho avuto la fortuna di potere tornare e sono felicissimo.

Parole che hanno scatenato le reazioni dei tifosi rossoneri: le risposte social sono da cuori forti e, in alcuni casi, pure vietate ai minori. Leo, poi, ha raccontato per sommi capi il percorso del figlio, dalla scoperta della malattia all'età di due anni durante una vacanza, il ritorno precipitoso a casa, l'ansia, i momenti duri, le cure, la scoperta della reale importanza delle cose, la famiglia che serra le fila e, finalmente la guarigione. Oggi Matteo sta bene ed è quello che conta.