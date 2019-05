Spygate, Bielsa paga 200mila sterline per il Leeds

L'allenatore argentino si farà carico personalmente dell'ammenda comminata al club: "Si tratta di una mia responsabilità".

03/05/2019

L'ha sempre considerata una sua responsabilità, si è messo a disposizione di Football Association e Football League per agevolare le indagini nei suoi riguardi. E adesso Marcelo Bielsa ha dimostrato di essere coerente fino in fondo, prendendosi carico in prima persona della multa comminata al suo club di appartenenza. Il riferimento è chiaramente a quello che in Inghilterra è stato definito come lo "Spygate", quando un collaboratore del tecnico argentino era stato scoperto a spiare gli allenamenti Derby County prima di un match.

A seguito dell'inchiesta e del grandissimo clamore mediatico che ne era derivato, il Leeds era stato rimproverato formalmente e condannato a pagare 200mila sterline alla English Football League. Nella conferenza stampa andata in scena oggi, Marcelo Bielsa ha assicurato che sarà lui a elargire la somma richiesta:

Mentre si stanno chiarendo le cose, penso sia importante aggiungere due aspetti non legati a questo argomento: il primo è che la sanzione ricevuta dalla federazione è di 200mila sterline, la seconda è che questa sia stata indirizzata al club, ma ho deciso di pagarla io, in quanto sono io il responsabile.

La cosa curiosa è che adesso dovrebbe arrivare un'altra multa in seguito al comportamento tenuto sempre dal Leeds nell'ultima partita contro l'Aston Villa, quando Marcelo Bielsa ha ordinato ai suoi giocatori di farsi segnare, a seguito delle polemiche nate per la rete realizzata con un avversario a terra. Anche in questo caso la responsabilità è stata del manager argentino. In teoria, si farà carico pure di questa.

Nel corso della conferenza stampa, poi, Bielsa ha parlato anche del suo futuro al Leeds, smentendo l'ipotesi di un suo addio in caso di mancata promozione in Premier League:

Non l'ho mai detto e non ho mai detto il contrario. Non ho mai detto "se non veniamo promossi, non proseguirò il mio lavoro qui". Non ho detto che sarei partito o rimasto, ho solo detto che non era il momento di discuterne. Non deciderei la mia permanenza o meno per questi motivi, perché ciò significherebbe stimare l'importanza di una società sulla base di una categoria. Non voglio che la gente pensi questo, perché per me non funziona così.

E lui è uno di parola. Non direbbe mai una cosa pensandone un'altra.