Nel post-partita di Juventus-Torino, il tecnico bianconero e l'opinionista di Sky Sport si ritrovano dopo il battibecco di una settimana fa.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 03/05/2019 22:45 | aggiornato 03/05/2019 23:33

Una settimana dopo Inter-Juventus, Massimiliano Allegri e Daniele Adani si ritrovano. Dopo l'1-1 maturato all'Allianz Stadium tra i bianconeri e il Torino di Mazzarri, il tecnico dei campioni d'Italia torna a confrontarsi con l'opinionista di Sky Sport.

Stasera sarebbe stata una sconfitta immeritata - esordisce Allegri - perché abbiamo giocato una buona partita. All'inizio abbiamo sbagliato diversi passaggi negli ultimi venti metri, poi nel secondo tempo il Torino non ha ma tirato in porta. Gli abbiamo regalato un gol, ma faccio i complimenti ai ragazzi per questa annata straordinaria. Abbiamo giocato delle buone partite, domenica a Roma ci aspetta un'altra belissima partita contro una squadra che lotta per andare in Champions. Cancelo? Lui tende a mantenere la posizione, ma quando la palla è dall'altra parte deve andare dentro. Comunque sono contento della sua prestazione così come quella di Pereira e Kean. Stiamo facendo giocare tanti giovani, ovviamente devono migliorare e fare esperienza

Poi il conduttore Marco Cattaneo fa una battuta per stemperare e chiede ad Allegri e Adani di scegliere tra Cindy Crawford e Claudia Schiffer, presente in tribua all'Allianz Stadium. Da qui Allegri inizia un monologo e torna su quanto successo una settimana fa:

Dispiace per quello che è successo sabato, ci tengo solo a dire che il mio lavoro non è tutto da buttare. Dovremmo tornare a quello che hanno insegnato i vecchi allenatori, lo dico ai giovani allenatori che devono farsi le ossa. L'allenatore è un mestiere difficile, non ci si può basare solo sulla teoria e su quello che viene scritto. Credo si debba tornare un po' indietro, non ci farebbe male. Servirebbe per recuperare la sensibilità e la capacità di capire i momenti della stagione. Non tutti possono fare l'allenatore. Io rispetto tutti e giustamente vengo criticato, ma ci tengo a dire che si dovrebbe tornare a fare la formazione miscelando tutto quello che ci è stato insegnato. Ricordiamoci che gli attori principali sono i giocatori. Torno sul mio Milan con i tre mediani, li schierai perché in quel momento servivano alla squadra. Se hai una macchina con tre litri di benzina e devi camminare tanto, non puoi andare a 100 km/h

Allegri ha proseguito:

L'allenatore ha un dovere verso la sua azienda e deve portare a casa il risultato, poi si può discutere su come si porta. Tanti sono fissati con i dati, ma le partite non si vincono con i numeri. Vanno capiti i momenti della stagione. Io sono cresciuto guardando i vecchi allenatori e ho imparato da loro. Per me stasera abbiamo fatto una buona partita. Io ho grande rispetto di tutti altrimenti non sarei venuto qui. Quello della scorsa settimana è stato uno sfogo, ma il rispetto è fondamentale. Io sono andato davanti alle TV e mentre parlavo il Milan mi stava esonerando. Si vince e si perde, ma si deve essere in grado di accettare le sconfitte. Oggi si tende a estremizzare tutte

A questo punto Adani gli chiede cosa può fare per far sì che la Juve domini di più:

Noi abbiamo fatto tre partite emblematiche: quella col Valencia, quella con lo United in casa e quella con l'Atletico Madrid. Con l'Atletico abbiamo fatto tre gol con due cross e un rigore, ma non abbiamo creato grandi occasioni come contro il Manchester, contro cui abbiamo perso. Tutto va racchiuso in un contesto. Io ho avuto la fortuna di allenatore Milan e Juve, società con un DNA diverso. Credo sia inutile scimmiottare il Barcellona o il Bayern monaco. E invece in Italia si fa l'errore di scimmiottare qualcun altro

Poi si parla di Barcellona-Liverpool:

Il Liverpool ha avuto tante palle gol, sì, ma alla fine il barcellona poteva fare dieci gol. A ottobre dissi che il Barcellona era la favorita, perché ha gioctaori di spessore che fanno la differenza. Negli ultimi 10 minuti il Liverpool poteva prendere 10 gol perché non hanno tenuto mentalmete, come noi contro l'Ajax che ci siamo impauriti. Noi con l'Ajax abbiamo subito il primo tiro al 37', dopo il gol abbiamo avuto delle difficoltà e alla fine del primo tempo c'era il timore di perdere gol. In queste situazioni bisogna rimabnere sereni, ma c'erano pressioni e assenze. Dovevamo far meglio, sì. Col Toro dopo l'1-1 potevamo vincerla, abbiamo accelerato e invece in quei momenti non devi aver fretta. Con l'Ajax nel secondo tempo perdevamo palla e loro erano davanti al portiere. Su questo dobbiamo migliorare. La Champions è sempre stata un obiettivo come lo Scudetto da quando sono qui, ma è difficilissima da vincere. E poi c'è da dire che ci sono momenti in cui va tutto bene, l'Ajax ci affronta senza cinque giocatori e adesso incontra il Tottenham senza Kane e Son. Sia chiaro, l'Ajax è una buona squadra, ma la fortuna conta

Ancora sull'Ajax: