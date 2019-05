Dopo 4 anni trascorsi in Qatar nell'Al Sadd, l'ex Barcellona è pronto per dare appendere gli scarpini al chiodo.

02/05/2019 19:59

Il suo addio al calcio vero e proprio, probabilmente, è da far risalire a quattro anni fa, quando Xavier Hernández Creus, per tutti semplicemente Xavi, aveva salutato quello che era stato fino a quel momento il solo e unico club della sua carriera, il Barcellona.

Dopo aver messo insieme qualcosa come 767 presenze (record blaugrana), 85 gol e 25 trofei complessivi, il centrocampista catalano aveva deciso di accettare la ricca offerta arrivata dal Qatar per provare una nuova esperienza e appesantire il suo portafoglio.

Nelle ultime quattro stagioni Xavi ha onorato il contratto con l'Al Sadd, sfruttando i ritmi decisamente più bassi rispetto del nuovo campionato per allungare la sua carriera e continuare a regalare i suoi assist da visionario, disegnare traiettorie deliziose, segnare gol d'autore. Ora, però, per il 39enne è arrivato il momento di dire basta in generale, per appendere definitivamente gli scarpini al chiodo. Lo farà proprio al termine della stagione 2018/2019, quella in cui ha già concluso il campionato ma resta in ballo - tra le altre cose - nella Asian Champions League (dove finora ha segnato 3 gol in due partite giocate).

La felicità di Xavi dopo un gol con l'Al Sadd

Xavi appende gli scarpini al chiodo, diventerà allenatore

La decisione di chiudere con il calcio giocato la ha comunicata lui stesso in un articolo pubblicato sui media di Doha:

Vincere la Liga delle Stelle del Qatar, l'unico titolo che mi mancava qui, rappresenta il finale perfetto alla mia carriera di calciatore. Come calciatore, non ti stanchi mai di vincere. Ora mi piacerebbe chiudere la stagione vincendo la Coppa dell’Emiro, però sono già curioso di vedere cosa mi prepara il mio futuro in panchina.

Terminata l'esperienza da calciatore, insomma, Xavi è già pronto per intraprendere quella da allenatore, con una "musa ispiratrice" d'eccezione:

La mia filosofia come allenatore riflette lo stile che abbiamo sviluppato per tanti anni alla Masia sotto l'influenza di Johan Cruijff e che tiene la sua rappresentazione più alta nello stile di gioco del Barcellona. Adoro vedere le squadre prendere l'iniziativa sul terreno di gioco, il calcio d’attacco, recuperare l’essenza del calcio che tutti noi amiamo dai tempi della nostra infanzia: il gioco del possesso palla. Ciò che ho ottenuto negli ultimi decenni è stato un privilegio e penso che sia mio dovere provare a restituire qualcosa attraverso il calcio, se sarò in grado.

Considerando che sembrava un allenatore già sul campo, c'è da scommettere che ci riuscirà. Così come che un giorno sederà sulla panchina del Barcellona.