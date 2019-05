Totti: chi lo interpreterà nella serie TV?

In lizza, con l'appoggio di Paolo Condò, ci sarebbero Luca Marinelli e Alessandro Borghi, ma non si esclude a priori un esordiente. A Mastandrea la parte di Zeman?

02/05/2019

A Francesco Totti è sempre piaciuto fare le cose in grande. In campo e fuori. Sul terreno di gioco ha segnato 307 gol in 785 partite, tutte con la maglia della Roma, distribuito 129 assist e messo in fila una serie incredibile di record.

Venticinque stagioni consecutive con la stessa maglia è un primato che condivide con Paolo Maldini, ma 13 campionati totali, di cui 9 di fila, in doppia cifra come numero di gol segnati è record tutto suo per la Serie A, così come lo è quello di calciatore più anziano ad aver segnato in Champions League - aveva 38 anni e 59 giorni - o ancora quello di miglior rigorista in assoluto nella storia del nostro campionato.

E, quando ha smesso con il calcio giocato e insieme a Paolo Condò ha scritto la propria autobiografia Un Capitano, dove avrebbe potuto scegliere di presentarla colui che da calciatore detiene tuttora il primato del maggior numero di derby della Capitale vinti? Al Colosseo, naturalmente, davanti a migliaia di spettatori.

Totti: chi sarà l'attore chiamato a interpretarlo nella serie TV tratta dalla sua autobiografia?

Un Capitano è diventato in breve quasi un caso editoriale: secondo i dati Bookscan di Nielsen, infatti, il libro, con circa 100mila copie vendute, è entrato nella top 10 dei libri più acquistati nel 2018 e il nome di Francesco Totti, che nella classifica dei migliori marcatori della Serie A sta fra quelli di Silvio Piola, Gunnar Nordahl e Giuseppe Meazza, si è trovato accostato a quelli di Elena Ferrante, Andrea Camilleri e Helena Janeczek.

Totti ha segnato 307 gol con la maglia della Roma

Logico che di fronte a un successo editoriale di quel livello, arrivasse prima o poi la proposta di un film o di una serie TV. Alla seconda ha pensato la Wildside (quella, fra gli altri, anche di The Young Pope e dell'Amica Geniale, a proposito di Ferrante) e il tam tam è già partito. I tifosi già non vedono l'ora di conoscere il nome dell'attore che vestirà la numero 10 di Totti, un argomento sul quale ha voluto dire la sua il coautore del libro Paolo Condò:

Personalmente mi piacerebbero Luca Marinelli o Alessandro Borghi. Altri non ne vedo, se non sconosciuti: in ogni caso, chiunque venga scelto, dovrebbe anche sapersi muovere sul campo di calcio, perché è importante che sappia giocare.

Ecco che allora una possibilità potrebbe averla anche Andrea Carpenzano, reduce da Il Campione insieme a Stefano Accorsi, dove ha dimostrato di sapersi destreggiare anche con la palla fra i piedi. Poche invece le chance per il re delle fiction di casa nostra: sono passati infatti ormai quasi 15 anni da quando Beppe Fiorello ha interpretato Valentino Mazzola e i 50 anni compiuti rischiano di escluderlo dal toto-attore, almeno per il ruolo del protagonista. Potrebbe invece entrare in corsa, però, per altre parti, come quella, per esempio, di Capello o di Zeman, anche se per loro Condò ha indicato rispettivamente Pierfrancesco Favino e Valerio Mastandrea.