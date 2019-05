I supporter di Arsenal e West Ham denunciano la situazione con dei video pubblicati sui social network. E spunta un precedente anche a Wembley.

di Andrea Bracco - 02/05/2019 10:53 | aggiornato 02/05/2019 10:58

White Hart Lane da record? Forse, ma non i motivi che si auguravano in origine i tifosi del Tottenham. In pochi giorni la nuova tana degli Spurs è stata violata per ben due volte: sabato scorso la squadra di Pochettino ha perso ufficialmente la sua prima partita nel nuovo impianto, sconfitta 1-0 nel derby dal West Ham, mentre pochi giorni più tardi - in occasione della semifinale di andata di Champions League - sono stati i ragazzini terribili dell'Ajax ad andarsi a prendere un successo molto importante.

Come se non bastasse, a soffiare benzina sul fuoco ci si sono messi anche i tifosi di Arsenal e West Ham, entrambe rivali storiche del Tottenham. Con i social network a fare da cassa di risonanza, i supporter rivali hanno puntato il dito contro il tifo di White Hart Lane. Sì, avete capito bene: secondo un fan dei Gunners l'atmosfera creata dentro al nuovo impianto londinese sarebbe principalmente artificiale, una trovata della società stessa per dare "man forte" ai supporter in modo da rendere l'impianto una bolgia pressante per la squadra avversaria.

Caricare il contesto per mettere in soggezione gli ospiti: lo afferma GoonerNick su Twitter, pubblicando un video nel quale si evince chiaramente come - all'interno dello stadio vuoto - dagli altoparlanti venga sparato forte e chiaro un coro di supporto agli Spurs. Un coro registrato, quindi finto, che non fa onore a un paese diventato celebre a livello calcistico soprattutto per l'ambiente e lo stile di tifo che si annusa in tutti gli stadi di oltremanica. Una critica diretta ovviamente alla società, la prima a studiare un escamotage di questo tipo per rendere White Hart Lane ulteriormente caldo.

White Hart Lane, la tana del Tottenham al centro di una polemica legata a presunti cori registrati e sparati durante le partite contro West Ham e Ajax

Tottenham e i cori finti: la denuncia di due tifosi avversari

Il problema dei cori artificiali era già stato portato in auge da un fan del West Ham, ospite del Tottenham durante lo scorso weekend di Premier League. Il tifoso degli Hammers si era chiesto se effettivamente il livello vocale dei supporter locali potesse essere così potente, accorgendosi però che molto spesso le parole scandite dagli altoparlanti non combaciavano affatto con i canti che in quel momento venivano intonati dal vivo.

Insomma, quello che si è verificato nel nord di Londra è sicuramente un episodio molto curioso, a tal punto che la notizia non solo ha fatto il giro d'Europa, ma è stata ripresa anche da alcune testate giornalistiche molto importanti come Marca. Nonostante per adesso si sia ancora all'interno del campo delle supposizioni, va detto come proprio gli spagnoli abbiano approfittato di questo momento per riportare a galla una situazione molto simile verificatasi un po' di tempo fa, sempre con il Tottenham come protagonista principale.

Spurs need fake chants to make it sound better. At least when we are quiet we don’t have fake chants 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/K97sxIoltk — GoonerNick (@NickVann1987_) April 27, 2019

Gli Spurs, che in questi ultimi anni sono emigrati in attesa che venisse completato White Hart Lane, avrebbero utilizzato questo metodo per creare una finta sequenza di colpi di tamburo, con il fine di rendere l'ambiente un pochino più aggressivo. Il web non perdona e i video in questione sono diventati virali in poche ore, mentre dalla società non sono ancora arrivate repliche di alcun tipo. Certo è che, dopo due sconfitte così, dovrebbe essere lecito domandarsi se questo fantomatico finto incoraggiamento abbia in effetti aiutato la squadra, perché fino a qualche ora fa - nello splendido impianto inglese - le uniche voci perfettamente riconoscibili provenivano dal settore ospiti. E scandivano solo parole in olandese.