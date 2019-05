Lazio-Atalanta: probabili formazioni, dove vederla in TV, quote

Lo scorso 24 aprile gli 8 ultras hanno esposto in corso Buenos Aires uno striscione recante la scritta "onore a Benito Mussolini", a pochi passi dal punto in cui venne esposto il cadavere del Duce. Raggiunto da daspo anche un ultras dell'Inter fermato quel giorno in corso Como con un manganello telescopico di 40 centimetri.

Primi provvedimenti dopo quanto successo in pieno centro a Milano a poche ore da Milan-Lazio, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Il questore Sergio Bracco ha infatti disposto il daspo per 8 ultras appartenenti al gruppo Irriducibili della Lazio.

