Anche il club azzurro sul talento dell'Ajax. Il suo procuratore Witschge: "Non confermo né smentisco, ma tutti sanno chi è Ancelotti e Donny sarebbe felice di essere allenato da lui".

0 condivisioni

di Luca Guerra - 02/05/2019 20:55 | aggiornato 02/05/2019 20:59

Ha punito la Juventus a Torino e il Tottenham a Londra, serate che l'hanno portato all'attenzione dei top club europei. Donny Van de Beek è uno dei ragazzi terribili dell'Ajax che guarda dritta negli occhi la finale di Champions League. Così il centrocampista olandese classe 1997 è presto planato sui taccuini del calciomercato di mezza Europa.

Van de Beek, 53 presenze stagionali nell'Ajax 2018/2019, condite da 16 reti e 11 assist, è il prototipo del calciatore totale. Centrocampista abile nella fase di inserimento e nel recupero palla, forte tecnicamente e affamato. Di gloria e vittorie. L'Ajax valuta il suo cartellino circa 60 milioni di euro, ma la quotazione potrebbe ancora aumentare nella fase finale di Champions League.

Il numero 6 dei Lancieri è stato accostato a Inter, Milan e Roma, mentre il Paris Saint-Germain ha già bussato alle porte dell'Ajax per chiedere informazioni sul suo conto. Tra le società intenzionate a provare a portare Van de Beek in Italia c'è però anche il Napoli. Proprio dell'interessamento azzurro ha parlato Rob Witschge, ex calciatore dell'Ajax negli anni '90 e oggi agente di Van de Beek, ai microfoni di Radio Crc:

In questo momento Van de Beek pensa soltanto alla squadra, poi vedremo per il suo futuro. Sono pochi i club che possono permetterselo. Un interessamento del Napoli? Non confermo né smentisco.

Calciomercato Napoli, Donny Van de Beek piace a Carlo Ancelotti per la prossima stagione

Calciomercato Napoli, Van de Beek piace ad Ancelotti: gradimento reciproco

Il suo prezzo è praticamente raddoppiato negli ultimi mesi, ma Van de Beek è da tempo nei radar di calciomercato del Napoli. Il 22enne olandese piace ad Ancelotti e sarebbe un'arma preziosa in un ipotetico 4-2-3-1. Vedersi allenato da chi in carriera ha conquistato da allenatore 19 trofei, di cui ben tre Champions League, non dispiacerebbe affatto al talentino dell'Ajax. Parola di Witschge:

Tutti sanno chi è Ancelotti e Donny sarebbe felice di essere allenato da lui: ma tutto si definirà a stagione conclusa.

Per capire se si tratti di parole di circostanza o se il tuttocampista olandese potrà davvero far parte delle trattative imbastite nel calciomercato Napoli dell'estate 2019, allora, occorrerà rinviare l'appuntamento di un mese. Perché nella finale di Champions League dell'1 giugno al Wanda Metropolitano di Madrid, Van de Beek e l'Ajax rischiano seriamente di esserci.