Il Napoli ospita il Cagliari al San Paolo nel posticipo della 35ª giornata.

di Redazione Fox Sports - 02/05/2019 15:04 | aggiornato 02/05/2019 15:31

Napoli-Cagliari è il posticipo della 35ª giornata di Serie A in programma domenica 5 maggio alle 20.30.

Il Napoli cerca la vittoria per blindare il secondo posto dall'attacco dell'Inter, mentre il Cagliari è già salvo avendo raggiunto quota 40 punti.

Napoli-Cagliari: statistiche e curiosità

Getty Images Leonardo Pavoletti ha collezionato sei presenze col Napoli in Serie A; tra le quattro maglie indossate, quella azzurra è l’unica con cui l’attaccante del Cagliari non è andato a segno nel massimo campionato.

Dries Mertens vanta otto gol in sette match di Serie A contro il Cagliari, sua vittima preferita dopo il Bologna (10); nelle sue tre sfide interne contro i sardi, l’attaccante del Napoli ha partecipato a sei reti (quattro reti, due assist).

Il Napoli ha realizzato 17 gol da fuori area, record nel campionato corrente; dall’altro lato il Cagliari è la squadra che ne conta di meno (due, al pari dell’Empoli).

Il Cagliari è la formazione che ha realizzato più gol con cross dalle corsie laterali nell’attuale Serie A (16).

Solo il Barcellona (sei) vanta più gol su punizione diretta del Napoli (quattro) nei Top-5 campionati europei 2018/19 - uno all’andata contro il Cagliari (1-0, dicembre 2018).

Nessuna squadra ha realizzato meno gol in trasferta del Cagliari in questo campionato (11, al pari del Chievo); i sardi sono rimasti a secco in sei delle ultime otto sfide esterne.

Il Napoli non ha vinto alcuna delle ultime due gare interne in Serie A (1N, 1P): i partenopei non restano più di due match senza trovare il successo al San Paolo dal marzo 2010 (cinque in quel caso).

Il Napoli ha vinto sei delle ultime sette sfide contro il Cagliari al San Paolo in Serie A (1N): 23 reti segnate nel parziale, 3.3 di media a partita.

Il Napoli ha segnato almeno tre gol in sette delle ultime otto partite di Serie A contro il Cagliari (fa eccezione l'1-0 dell'andata di questo campionato).

Il Napoli è imbattuto da 17 sfide di Serie A contro il Cagliari (12V, 5N) e ha trovato il successo in tutte le sei più recenti.

Napoli-Cagliari: probabili formazioni

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Zielinski, Ruiz, Younes; Milik, Mertens.

Meret; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Zielinski, Ruiz, Younes; Milik, Mertens. Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Faragò, Cigarini, Ionita; Barella, Joao Pedro; Pavoletti.

Napoli-Cagliari: dove vederla in TV e streaming

Napoli-Cagliari sarà trasmessa in diretta TV da Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Per vedere Napoli-Cagliari in streaming basta collegarsi a Sky Go, riservato agli abbonati Sky, oppure in alternativa a NOW TV, la web TV in abbonamento.

Napoli-Cagliari: info biglietti

