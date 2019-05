L'attaccante del PSV, 24 anni a luglio, è in cima alla lista dei desideri di Carlo Ancelotti: Giuntoli proverà ad accontentare il tecnico, mentre uno tra Insigne e Mertens potrebbe partire.

di Simone Cola - 02/05/2019 12:07 | aggiornato 02/05/2019 12:12

Mentre si appresta a vivere il finale di una stagione che lo ha visto incapace di ridurre il gap che attualmente lo separa dalla Juventus, il Napoli è già proiettato nel futuro e in un calciomercato, il prossimo, che vedrà il club di De Laurentiis chiamato a rinfrescare una rosa che già la scorsa estate sembrava con l'addio di Sarri ormai arrivata alla conclusione di un ciclo sancita dall'addio a gennaio a un simbolo come Marek Hamsik.

E mentre ancora non sono chiare le mosse che riguardano il mercato in uscita - Insigne partirà soltanto in caso di un'offerta-monstre che ancora nessuno ha recapitato a Giuntoli, Mertens è in forse - emergono invece i primi nomi indicati da mister Carlo Ancelotti nella lista dei rinforzi di cui necessita una squadra che non potendo contare sullo stesso potere economico delle dirette concorrenti sarà chiamata ad agire con intelligenza, muovendosi in anticipo su talenti meno ricercati dalle big d'Europa ma pronti per compiere quel salto di qualità che potrebbe portarli ad essere protagonisti anche in Serie A.

Tra questi l'obiettivo principale per rinnovare l'attacco partenopeo sembrerebbe essere Hirving Lozano, attaccante messicano classe 1995 in forza al PSV: 24 anni a luglio, emerso la scorsa estate ai Mondiali di Russia e poi protagonista di una stagione positiva che lo ha visto distinguersi in Champions League (2 gol in 6 gare) e nell'Eredivisie, dove con 17 reti e 11 assist in 30 presenze sta trascinando il proprio club nell'appassionante testa a testa con l'Ajax che determinerà la vittoria del campionato olandese.

Cresciuto nel Pachuca, esploso nel PSV, "El Chucky" Lozano ha segnato in questa stagione 2 gol in Champions League tra cui quello che ha sancito l'eliminazione ai gironi dell'Inter. È capace di agire indifferentemente come attaccante esterno destro o sinistro.

Calciomercato, il Napoli prepara la rivoluzione estiva

Attaccante esterno che ha nella velocità, nel dribbling e in un più che discreto feeling con il gol (40 in 74 partite con i Boeren, con cui gioca dal 2017 dopo essere emerso in patria con il Pachuca) i propri punti di forza, Lozano piace e non poco sia al ds Giuntoli che al mister Carlo Ancelotti e potrebbe essere il primo colpo di calciomercato del Napoli in estate: il club partenopeo potrebbe infatti bruciare le numerose big che hanno già chiesto informazioni al PSV ma che ancora non si sono decisi a stringere per un talento a cui sembra mancare soltanto la consacrazione in un campionato importante.

Trasferendosi in Serie A Lozano potrebbe seguire con successo le orme di Dries Mertens, che il Napoli prelevò proprio dal PSV nel 2013 e che in Italia è diventato uno dei migliori attaccanti d'Europa: 6 stagioni e oltre 100 gol dopo il belga potrebbe essere pronto a salutare, il contratto in scadenza nel 2020 e le sirene cinesi e americane che a 32 anni - li festeggerà tra pochi giorni - sono sempre più difficili da ignorare.

Una cosa è certa: la rivoluzione che il Napoli avrebbe dovuto affrontare la scorsa estate, con l'arrivo in panchina di Carlo Ancelotti, si verificherà nel prossimo calciomercato: e se Mertens potrebbe essere sul piede di partenza, anche la situazione legata a Lorenzo Insigne sembrerebbe tutt'altro che chiara. Se dopo il recente incontro avvenuto tra il club e i rappresentanti del giocatore sembrava infatti che fosse arrivata una schiarita su un futuro insieme, il malcontento dell'attaccante verso un mondo che a suo dire non gli perdona niente e una possibile maxi-offerta in arrivo dall'estero (Atletico Madrid, PSG, Liverpool) potrebbe anche cambiare completamente le carte.

Ecco allora che il Napoli inseguirà anche altri obiettivi: se la trattativa che riguarda Lozano è apparentemente slegata dalle eventuali partenze di Mertens e Insigne - il messicano è un attaccante esterno e potrebbe agire anche come ala nel 4-4-2/4-2-4 di Ancelotti - il fatto che nelle ultime ore sia stato fatto un nome come quello di Ciro Immobile, un centravanti puro, potrebbe far presumere che qualcuno in avanti partirà davvero.

L'attaccante della Lazio sarebbe stato inserito in una lista di possibili rinforzi che comprenderebbe anche i nomi di Veretout e Lazzari, un regista basso e un esterno di centrocampo che indicano il desiderio da parte del Napoli di assecondare quanto più possibile i desideri di Carlo Ancelotti, che avrebbe richiesto uomini funzionali al suo sistema tattico dopo essersi trovato in questa stagione a lavorare con il gruppo ereditato da Maurizio Sarri.