Lo Special One parla del collega tedesco dopo la semifinale d'andata di Champions League tra Barcellona e Liverpool.

di Redazione Fox Sports - 02/05/2019 16:20 | aggiornato 02/05/2019 16:25

Una sconfitta pesante e immeritata. L'ha incassata il Liverpool di Jurgen Klopp, che al Camp Nou ha perso 3-0 contro il Barcellona nella semifinale d'andata di Champions League. All'indomani della sfida ha parlato José Mourinho, che ad AS si è soffermato in particolar modo sul manager dei Reds:

Jurgen Klopp è arrivato al Liverpool tre anni e mezzo fa e non ha ancora vinto niente. Però continua ad avere la fiducia necessaria per portare avanti il suo progetto. In questa stagione hanno per la prima volta la possibilità di vincere la Premier League, cosa che prima dell'era Klopp non era mai successa. Guardate il Liverpool che ha affrontato il Barcellona, quanti di questi calciatori erano in rosa prima dell'arrivo di Klopp?

Mourinho ha proseguito spostandosi sul Manchester City:

Quando Guardiola è arrivato al City, non era contento dei quattro difensori e in quella stessa estate ne ha comprati quattro nuovi. Prese anche Claudio Bravo, prima di far prendere Ederson perché non gli andava più bene

