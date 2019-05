Il Cabroncito sarà protagonista di uno showrun in sella alla Honda durante la partita tra Lipsia e Bayern dell'11 maggio. L'ennesima trovata pubblicitaria spettacolare della Red Bull.

Il campione del mondo di MotoGP Marc Marquez ha legato indissolubilmente il proprio nome al marchio Red Bull, sin dall'esordio nel Motomondiale nel 2008 con KTM. La scorsa primavera si era parlato persino di un eventuale quanto improbabile passaggio del Cabroncito in sella alla moto austriaca grazie al beneplacito della multinazionale delle bibite energetiche, ma i tempi non sembrano ancora maturi per questo grande salto. Eppure Red Bull e il fenomeno di Cervera insieme ne hanno combinate delle belle, del resto la fantasiosa follia è un ingrediente basilare del marketing.

Nell'inverno 2016-2017 Marc Marquez ha portato sulle nevi di Kitzbuhel la Honda RCV con ruote chiodate, dopo che l'anno precedente era toccato a Max Verstappen con la monoposto di F1. Il video ha subito fatto il giro del mondo facendo da degna cornice alla Coppa del Mondo sulla mitica Streif e inaugurando un binomio diventato indissolubile tra motorsport e sci. Giusto per citare un'altra folle impresa commerciale, l'anno scorso il Matador della MotoGP ha girato uno spot sulla strada giapponese, solitamente aperta al traffico, conosciuta come Hakone Turnpike, un tratto disseminato di curve che nasce attorno all'omonimo monte-vulcano, in passato scenario di corse clandestine.

Del resto c'era sempre il marchio austriaco dietro il test di Marc Marquez in sella alla Toro Rosso aerografata Red Bull, con motore Honda, sul circuito di Spielberg nel giugno 2018. E in passato la bibita energetica ha messo le ali anche a Stefan Bradl sulla celeberrima Lombard Street, la strada più tortuosa al mondo formata da otto ripidi tornanti, lungo 400 metri su una pavimentazione di mattoni rossi, dove il limite di velocità è di soli 8 km/h. Un anno fa era invece Miguel Oliveira il protagonista di uno spot in sella alla Red Bull KTM attraverso il traforo di Gleinalm: il tunnel è lungo più di 8 km e permette di raggiungere il Red Bull Ring di Zelweg da sud.

L'11 maggio è la data fissata per un nuovo grandioso spot. I tifosi di calcio e MotoGP assisteranno ad una spettacolare esibizione prima del fischio d'inizio della partita di calcio RB Lipsia-Bayern Monaco, con Marc Marquez in sella alla sua Honda RC213V che effettuerà qualche giro sullo spazio intermedio pavimentato in cemento e che separa gli spalti dal rettangolo di gioco. Una trovata pubblicitaria nel territorio dell'ex Germania dell'Est, dove il Gran Premio del Sachsenring e la squadra del Lipsia rappresentano le principali attrazioni sportive.

Uno 'scambio di gagliardetti' tra Bundesliga e Motomondiale che sarà ricambiato con la presenza di alcuni giocatori del Lipsia nei box del Sachsenring tra il 5 e 7 luglio, prima della pausa estiva. Sul circuito tedesco Marc Marquez vince da nove anni consecutivi, sei in classe regina, due nella classe di mezzo e uno nella vecchia 125 cc. Intanto alla Red Bull Arena di Lipsia sono attesi 50mila tifosi e potranno godersi lo showrun del Cabroncito che, alla fine del numero, sarà intervistato dal pilota tedesco Stefan Bradl, collaudatore Honda, che nel 2011 ha strappato il titolo di Moto2 al fenomeno di Cervera. I tempi passano, i campioni cambiano e Red Bull sa come rendere spettacolare ogni minimo particolare.