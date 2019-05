Il difensore si è fermato a Milanello dopo un contrasto e ha lasciato il campo in stampelle: si attendono aggiornamenti.

di Redazione Fox Sports - 02/05/2019 19:53 | aggiornato 02/05/2019 19:57

Ennesima brutta notizia in casa Milan, questa volta sul fronte infortunati: pare infatti che ci sia un altro problema fisico per lo sfortunato Mattia Caldara, stavolta al ginocchio dopo un contrasto in allenamento.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'ex difensore della Juventus avrebbe lasciato il campo di Milanello con le stampelle insieme allo staff medico della squadra rossonera per fare i primi accertamenti.

Caldara ha lasciato il ritiro ma dovrebbe rientrare già stasera ma per attendere una diagnosi più precisa si dovranno aspettare gli esami strumentali, in una stagione davvero maledetta per il giocatore di Gattuso, fuori per quasi tutta la stagione per problemi fisici.