Bakayoko in ritardo all'allenamento: Gattuso manda il Milan in ritiro

Milan, ansia per Caldara: infortunio al ginocchio in allenamento

Bakayoko in ritardo all'allenamento: Gattuso manda il Milan in ritiro

Milan, ansia per Caldara: infortunio al ginocchio in allenamento

Domani Caldara sarà operato a Villa Stuart e per lui si prospetta uno stop di circa 6 mesi. Una notizia terribile per il centrale del Milan che era appena tornato a disposizione di Gattuso dopo la lunga assenza dovuta ai problemi al tendine. Anche la prossima stagione per lui si aprirà in infermeria.

La notizia arriva da Sky Sport che svela come la diagnosi peggiore sia stata confermata dallo staff medico, che ha portato fuori dal campo l'ex Atalanta dopo lo scontro. Il classe '94 ha lasciato il ritiro per ulteriori accertamenti che hanno dato responso negativo.

La paura per Caldara è stata confermata dal risultato degli esami strumentali: il difensore centrale del Milan ha infatti riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio dopo un problema accusato in allenamento.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK