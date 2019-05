Il derby di Torino aprirà la 35ª giornata di Serie A.

di Redazione Fox Sports - 02/05/2019 11:16 | aggiornato 02/05/2019 11:21

Juventus-Torino è la gara che apre la 35ª giornata di Serie A.

Il match vede i bianconeri già campioni d'Italia, mentre i granata inseguono il sogno Champions.

Juventus-Torino: curiosità e statistiche

Getty Images Andrea Belotti ha segnato sei delle sue 13 reti in questa Serie A da marzo in avanti: nessun giocatore ha realizzato più marcature dell’attaccante del Torino in questo intervallo temporale.

Nelle prime 17 presenze in Serie A, l’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo ha segnato in media una rete ogni 11 tiri, mentre nelle successive 11 partite ha realizzato un gol ogni cinque.

Con quattro gol e sei assist, il centrocampista della Juventus Miralem Pjanic ha preso parte attiva a 10 reti contro il Torino, più che contro ogni altra avversaria in Serie A.

Juventus (16) e Torino (15) sono le due squadre che hanno mantenuto la porta inviolata in più occasioni in questa Serie A.

Considerando tre punti a vittoria, nelle precedenti due occasioni in cui il Torino ha ottenuto più di 55 punti dopo 34 partite di un campionato di Serie A a 20 squadre ha vinto il titolo.

La Juventus non ha trovato la vittoria in due delle ultime tre gare di Serie A (1N, 1P), tante volte quante nelle precedenti 13 partite di campionato.

La Juventus è una delle tre squadre imbattute in casa nei cinque maggiori campionati europei in corso (insieme a Liverpool e Paris Saint-Germain): i bianconeri potrebbero chiudere il torneo senza sconfitte interne per la quarta volta nelle ultime sei stagioni.

L’ultima vittoria del Torino in casa della Juventus in Serie A risale al 1995 - 2-1 grazie alla doppietta di Ruggiero Rizzitelli - da allora, nove successi bianconeri e tre pareggi.

La Juventus va in gol da 15 derby della Mole consecutivi in Serie A: soltanto una volta nel massimo campionato, i bianconeri hanno trovato la rete per più gare di fila contro il Torino (17 tra il 1980 e il 1988).

La Juventus ha perso soltanto uno degli ultimi 25 derby contro il Torino in Serie A (19V, 5N) - 2-1 granata nell’aprile 2015, grazie alle reti di Darmian e Quagliarella.

Juventus-Torino: probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Can, Bonucci, Chiellini; Cancelo, Cuadrado, Pjanic, Matuidi, Spinazzola; Ronaldo, Bernardeschi.

Szczesny; Can, Bonucci, Chiellini; Cancelo, Cuadrado, Pjanic, Matuidi, Spinazzola; Ronaldo, Bernardeschi. Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Ansaldi; Baselli, Berenguer, Belotti.

Juventus-Torino: dove vederla in TV e streaming

Juventus-Torino sarà trasmessa in diretta TV da Sky sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Inoltre, è possibile vedere Juventus-Torino in streaming collegandosi a Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky, oppure a NOW TV, la web TV in abbonamento.

Info biglietti Juventus-Torino

