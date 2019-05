L'Arabia Saudita vuole un proprio gran premio in calendario. Intanto dal 2020 potrebbe rientrare l'Olanda al posto della tappa a Barcellona.

0 condivisioni

di Matteo Bellan - 02/05/2019 21:48 | aggiornato 02/05/2019 21:56

Liberty Media sta esplorando sempre più opportunità per il futuro della Formula 1 e le novità sono sempre dietro l'angolo. Nel 2020 il campionato approderà per la prima volta in Vietnam e la proprietà americana del Circus valuta anche altre nuove tappe per il calendario nei prossimi anni.

L'obiettivo è sempre quello di riuscire a coniugare l'esigenza di salvaguardare i gran premi storici con quella di esportare la Formula 1 in nuovi Paesi utili allo sviluppo generale del business. La tutela della tradizione è sempre importante, gli appuntamenti che hanno fatto la storia di questo sport non possono essere cancellati, ma Liberty Media vuole anche aumentare lo spettacolo e i ricavi. Fare soldi è ritenuto fondamentale, ovviamente, da chi gestisce il Circus.

La proprietà americana, comunque, non regala niente a nessuno. Infatti, per riuscire a confermare il Gran Premio d'Italia a Monza nei prossimi anni è servito un grande sforzo finanziario. Vanno sistemati ancora alcuni dettagli prima delle firme del contratto, ma l'accordo economico è stato raggiunto e dal 2020 al 2024 il celebre autodromo brianzolo continuerà a far parte del calendario della Formula 1.

Chase Carey, amministratore delegato di Liberty Media, valuta nuovi GP per il futuro della Formula 1

Formula 1, Zandvoort sostituisce Barcellona? E l'Arabia Saudita è in pressing

Per quanto concerne il campionato 2020, il Gran Premio del Vietnam potrebbe non essere l'unica novità. Infatti, da qualche giorno si sta parlando con insistenza della possibilità concreta che rientri Zandvoort tra gli appuntamenti della prossima stagione. Addirittura è emerso che l'accordo con Liberty Media sarebbe molto vicino, mancherebbero pochi dettagli da sistemare. Il Gran Premio d'Olanda non fa parte del calendario da oltre trent'anni, l'ultima edizione risale al 1985. In precedenza si disputava proprio presso il circuito di Zandvoort, che ha ospitato la F1 per la prima volta nel 1952 e solamente in quattro annate (1954, 1956, 1957 e 1972) il GP non si è svolto.

A fare spazio al rientrante Gran Premio d'Olanda sarebbe l'appuntamento di Barcellona, come confermato dai colleghi di Autosport. Il contratto per correre in Catalogna scade nel 2019 e in questo momento la trattativa per il rinnovo vive una fase di stallo. Gli organizzatori stanno valutando le prossime mosse ed è possibile che qualche notizia più certa possa essere data nel weekend del 10-12 maggio, quando il campionato approderà proprio sul tracciato di Montmelò per il quinto GP stagionale. E attenzione pure al Messico, visto il contratto per correre all'Autodromo Hermanos Rodríguez è in scadenza quest'anno e per adesso il rinnovo è lontano. L'intesa per la permanenza di Silverstone e Hockenheim, invece, non dovrebbe essere un problema.

Un'altra possibile novità nel futuro della F1 è rappresentata dall'Arabia Saudita. Secondo quanto rivelato da Auto Motor und Sport, gli sceicchi hanno offerto 60 milioni dollari a Liberty Media per far approdare il campionato a Riyad dal 2021. La capitale del Paese ospita già una tappa del calendario della Formula E, però c'è il desiderio di fare uno step ulteriore. Il ricco Paese arabo sta investendo molto negli sport, dal calcio fino a quelli motoristici. Ad esempio, dal 2020 la celebre Dakar si disputerà proprio in Arabia Saudita. Il prossimo passo è la Formula 1.