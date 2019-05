Il Chelsea di Sarri strappa un buon pareggio sul campo dell'Eintracht che prima passa con Jovic, poi viene raggiunto da Pedro. Prova da evidenziare di Loftus-Cheek.

0 condivisioni

di MarcoValerio Bava - 02/05/2019 23:07 | aggiornato 02/05/2019 23:12

Finisce 1-1 tra Eintracht e Chelsea l'andata delle semifinali di Europa League. Partita bella intensa e qualificazione ancora apertissima che si deciderà il prossimo 9 maggio a Stamford Bridge. I padroni di casa partono con il piede premuto sull'acceleratore, spinti da uno stadio stracolmo ed entusiasta che vive una notte speciale. Forse insperata all'inizio di questa competizione.

La squadra di Hutter ha fisico, ritmo e passa con il suo talento più cristallino: cross di Kostic da sinistra e grande girata di Jovic che non lascia scampo a Kepa. Nell'occasione rivedibile il posizionamento di Christensen e la marcatura di David Luiz. È in realtà l'unica sbavatura in una partita comunque sufficiente della coppia centrale dei Blues.

Dopo la sofferenza in avvio, però, il Chelsea prende campo e comincia a dominare il gioco e allo scadere della prima frazione trova il gol con Pedro che sfrutta il buon lavoro di Loftus-Cheek. Forse il migliore in campo. Nella ripresa la squadra di Sarri gioca meglio, domina, ma non riesce a trovare l'assolo giusto, anche perché l'ingresso di Hazard all'ora di gioco non dà la scossa. La traversa dice no a David Luiz e Trapp nega la gioia a Loftus-Cheek, nel finale arriva anche la reazione dei tedeschi ma il colpo di testa di Abraham termina alto. Finisce 1-1 e alla fine è giusto così. Si deciderà tra una settimana chi giocherà la finale di Europa League.

Europa League, è 1-1 tra Chelsea ed Eintracht

Europa League, le pagelle di Eintracht-Chelsea

Eintracht (3-4-1-2): Trapp 6,5, Abraham 6, Hasebe 6,5, Hinterreger 6,5; Da Costa 6,5, Rode 6, Fernandes 5,5 (dal 73' Paciencia 6), Falette 6; Gacinovic 6 (dal 91' Willems sv); Jovic 7, Kostic 6,5. Allenatore: Hutter 6,5

Chelsea (4-3-3): Kepa 6; Azpilicueta 6, David Luiz 6, Christensen 6, Emerson 6,5; Kante 6,5, Jorginho 6, Loftus Cheek 7 (dall'81' Kovacic sv); Pedro 6,5, Giroud 5,5, Willian 6 (dal 61' Hazard 5,5). Allenatore: Sarri 6

I migliori

Jovic 7

Un grande gol quello che sblocca la partita e fa esplodere la Commerzbank Arena. Torsione in tuffo e palla all'angolino dove Kepa non può arrivare. È il suo gol numero 26 in stagione, il decimo in Europa League. Quando la palla passa dai suoi piedi c'è sempre la sensazione che possa nascere qualcosa di pericoloso. Questo ragazzo farà strada, l'Eintracht lo ha appena riscattato per 7 milioni dal Benfica e su di lui si sono posati gli occhi interessati del Real Madrid. Non può essere un caso.

Loftus-Cheek 7

Sta crescendo di partita in partita questo ragazzo che molti temevano potesse rimanere solo un'eterna promessa. La cura di Sarri però gli sta facendo bene e nella notte di Francoforte risulta essere uno dei migliori in campo. È mezzala che abbina tecnica e fisico e con licenza di inserimento, quando parte spacca le linee dell'Eintracht e crea spesso superiorità numerica. È lui a lavorare il pallone in mezzo al traffico che poi Pedro trasforma in gol. Avrebbe anche l'occasione per segnare lui, ma Trapp gli dice no.

It could have been more, but Pedro has still secured us a crucial away goal to take back to the Bridge.#FRACHE pic.twitter.com/VjJevMBCKA — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 2, 2019

I peggiori

Fernandes 5,5

È uno degli alfieri di Hutter, uno degli insostituibili nello scacchiere dell'Eintracht perché abbina sostanza e intelligenza tattica. Ma sarà la pressione di una notte speciale, la qualità dell'avversario, ma la sua prestazione però ne risente e quando il Chelsea esce fuori dal guscio dopo mezzora di sofferenza, ecco che lui va in grande difficoltà. Viene travolto dalla fisicità e dalla qualità della mediana dei Blues. Ammonito, lascia il posto a Paciencia.

Hazard 5,5

Entra nel momento migliore della squadra, quando il Chelsea ha preso ormai in mano il pallino del gioco e costretto l'Eintracht sulla difensiva. Ma il suo apporto è nullo o quasi. Inizia a sinistra, poi si sposta a destra nel finale, ma non riesce a incidere, a dare la scossa che Sarri sperava. Si incaponisce in azioni personali che non portano benefici alla manovra del Chelsea. Deludente.