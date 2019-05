Europa League, le pagelle di Arsenal-Valencia

Emery ringrazia Lacazette e Aubameyang, che lo portano a un passo dall'ennesima finale europea: spagnoli illusi dal gol in apertura di Diakhaby, ribaltato dai Gunners.

di Daniele Rocca - 02/05/2019 23:12 | aggiornato 02/05/2019 23:15

Ci pensano sempre quei due. La doppietta di Lacazette e la zampata di Aubameyang. L'Arsenal vince la semifinale d'andata di Europa League nel proprio stadio: all'Emirates è trionfo dei padroni di casa su un Valencia che non ha mai smesso di crederci. Gli uomini di Marcelino hanno dimostrato un gran temperamento.

Reduci da quattro sconfitte nelle ultime cinque di Premier League, i Gunners riescono a consolarsi con l'Europa League. Una vittoria molto importante in ottica del doppio confronto, resa ancor più preziosa dal gol di Aubameyang a tempo quasi scaduto.

Al Valencia resta l'amaro in bocca per una gara che era riuscito a sbloccare grazie al colpo di testa di Diakhaby. Poi quella rete subita proprio quando stavano cercando di chiudere il match con un solo gol di scarto. Adesso al Mestalla sarà durissima: basterà aspettare una settimana per sapere chi andrà in finale.

ARSENAL (3-4-1-2): Cech 6.5; Mustafi 6, Papastathopoulos 6, Koscielny 6.5 (82' Monreal sv); Maitland-Niles 6, Guendouzi 6 (58' Torreira 6), Xhaka 6.5, Kolasinac 7; Özil 5.5 (75' Mkhitaryan 6); Aubameyang 7.5, Lacazette 8. Allenatore: Emery 7.

VALENCIA (3-5-2): Neto 6.5; Gabriel 5.5, Garay 5.5, Roncaglia 5; Piccini 5.5, Parejo 6.5, Soler 6 (71' Wass 6), Diakhaby 6.5, Gayà 5.5; Rodrigo 6 (89' Santi Mina sv), Guedes 6.5 (71' Gameiro 5.5). Allenatore: Marcelino 5.5.

I migliori

Lacazette 8

C'è la sua firma sulla semifinale d'andata. È l'ex Lione a ribaltare il match dopo il vantaggio iniziale del Valencia: prima è bravo a far partire e rifinire il contropiede, sfruttando il lavoro perfetto di Aubameyang. Mentre sul secondo gol svetta sulla testa di Roncaglia e batte Neto con l'aiuto del palo. Nella ripresa sbaglia due gol fatti e si ferma a quattro gol in Europa League.

Aubameyang 7.5

Segna e fa segnare. Il contropiede che porta al gol del pareggio dell'Arsenal andrebbe visto e rivisto. Attrae su di sé tre giocatori avversari, poi ha la lucidità - dopo 50 metri di scatto - di servire all'indietro Lacazette, libero di appoggiare il pallone a porta vuota. Ad un passo dal novantesimo si fa trovare prontissimo sul secondo palo, spostando gli equilibri in vista del ritorno.

Kolasinac 7

Due cross, uno più preciso dell'altro. Due gol su tre arrivano dal suo mancino: sulla fascia sinistra domina, vincendo il confronto ravvicinato con Piccini. La mossa vincente di Emery: si gioca dalla parte del bosniaco, ci pensa lui a mettere la palla dentro l'area.

Koscielny 6.5

Un paio di chiusure vecchia scuola. L'unico centrale dell'Arsenal che non deve ricorrere al fisico per avere la meglio dell'attaccante avversario. Cerca sempre l'anticipo, quasi sempre riesce nel suo intento. Stringe i denti negli ultimi 20 minuti, fino a quando Emery non decide di sostituirlo con Monreal.

I peggiori

Piccini 5.5

Non riesce a strappare la sufficienza. Eppure ci mette tanta voglia, ma a questi livelli rischia di non bastare. Soprattutto se da quella parte devi avanzare uno come Kolasinac, che nella doppia fase riesce ad avere la meglio sull'esterno italiano. Lo abbiamo imparato a conoscere grazie alle chiamate di Mancini. Ancora troppo poco.

Roncaglia 5

Colpevole su entrambi i gol. Nella prima occasione non regge il confronto fisico con Lacazette, libero di servire il compagno e andare a rifinire l'azione. Ancor peggio fa sul secondo: totalmente disorientato sul cross di Kolasinac, sul quale l'attaccante francese è liberissimo di saltare senza opposizione. Un disastro su tutta la linea per l'ex Fiorentina.