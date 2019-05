La notte di Lionel Messi. Il fuoriclasse argentino ha segnato una doppietta nel 3-0 del Barcellona sul Liverpool nella semifinale d'andata di Champions League. Due reti che gli hanno permesso di raggiungere quota 600 gol in maglia blaugrana, un traguardo straordinario.

Nel post-partita, negli studi di Sky Sport, direttamente dagli Stati Uniti è intervenuto Alessandro Del Piero, desideroso di esaltare la Pulce:

Ma cosa si può dire a uno così? Penso che stasera Messi fosse invasato, avete visto che occhi aveva? Era al Camp Nou ma al momento stesso non era lì. Il primo gol non è affatto facile, guardate con che dolcezza controlla il pallone sulla respinta della traversa dopo il tiro di Suarez

La vera perla però è la punizione, con il pallone che viaggiava a quasi 91 chilometri orari:

Da circa 27 metri, piazzare con quella precisione e quella forza quel tiro è pazzesco. Quando hai calciatori di questa qualità, in una serata speciale come quelle di Champions League ti tirano fuori dal cilindro di tutto. Barriera messa male? Non è messa benissimo, ma onestamente credo che anche con un uomo in più in barriera non sarebbe cambiato il risultato. Messi ha analizzato la situazione e ha trovato la soluzione. Avrebbe fatto gol lo stesso