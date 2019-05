In un'intervista rilasciata a El Pais, CR7 racconta anche della sua esperienza alla Juventus.

Poteva certamente andare meglio il suo primo anno in Italia, ma Cristiano Ronaldo non può certo ritenersi insoddisfatto. Pur non riuscendo a raggiungere la Champions League, cioè l'obiettivo principale per il quale è stato acquistato la scorsa estate, il portoghese ha continuato a mettere insieme record su record.

Si è confermato un vincente, conquistando (al primo colpo) il campionato in Serie A, così come gli era già capitato in passato in Premier League e in Liga (primo della storia del calcio a riuscirci).

E ovviamente ha continuato a segnare, raggiungendo proprio in questa settimana il gol numero 600 in carriera con squadre di club e restando in piena corsa per il titolo di capocannoniere della Serie A. Insomma, a tutti quelli che avevano parlato di un giocatore sul viale del tramonto, Cristiano Ronaldo ha risposto a suo modo, sul campo. Parla anche di questo, CR7, nel corso dell'intervista rilasciata a ICON, l'inserto domenicale del quotidiano El Pais, che andrà in edicola questo weekend.

Cristiano Ronaldo ha segnato con la Juventus il 600esimo gol con i club

Cristiano Ronaldo racconta l'approccio con l'Italia

Una piccola anticipazione è stata però già riportata dal portale As, che si concentra proprio nell'analisi di questo primo anno alla Juventus del 5 volte Pallone d'Oro. Cristiano Ronaldo ha infatti raccontato il modo in cui si è calato in questa nuova realtà, adattandosi da subito sia al nuovo campionato che a tutta la pressione che lo caratterizza:

La prima cosa che faccio quando arrivo in un nuovo club è essere me stesso, non essere di più. La mia etica del lavoro è sempre la stessa. Devi essere umile, imparare che non sai tutto. Se sei intelligente, impari piccole cose che ti rendono migliore come atleta. Nella Juve mi sono adattato perfettamente. Hanno visto che non sono un venditore di fumo.

Altre due anticipazioni della lunga intervista concessa a El Pais riguardano le differenze tra gli spogliatoi dei grandi club in cui ha giocato e un suo possibile futuro da allenatore:

In tutti gli spogliatoi si parla di calcio, niente di più e niente di meno. Così come si parla di cose normali. Io in panchina dopo il mio ritiro? Perché no?

Ma ci penserà molto più avanti, poco ma sicuro.