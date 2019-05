Il club brasiliano ha svelato la nuova maglia che celebra la grafica di quella vestita da Ronaldo tra il 2009 e il 2011. Inaugurato anche un playground pubblico vicino allo stadio.

02/05/2019

A otto anni di distanza dal ritiro, Ronaldo è ancora il "Fenomeno", soprattutto per chi ha avuto l'onore di vederlo chiudere la carriera con la propria maglia. Il club brasiliano del Corinthians ha deciso di omaggiarlo con la nuova maglia e la costruzione di un playground nei pressi dello stadio, griffato R9.

L'Arena Ronaldo è stata costruita nel giro di un mese, e inaugurata proprio dal Fenomeno ex Inter e Barcellona: si tratta di un campo di calcio a 5 situato a fianco allo stadio del club brasiliano, l'Arena Corinthians (impianto inaugurato a maggio 2014, in tempo per i Mondiali dell'estate successiva). Le idee per ampliare la vocazione sportiva pubblica dell'area sono state molte negli ultimi anni, e il progetto per questo playground va proprio in quella direzione.

L'inaugurazione ufficiale del playground, realizzato in collaborazione con Nike, ha visto la presenza di Ronaldo insieme a Júnior Urso (centrocampista del Corinthians) e Adriana (calciatrice della squadra femminile), ed è stata l'occasione anche per presentare la nuova maglia del club, che richiama la grafica della divisa vestita dal Fenomeno nei due anni con il club, fra il 2009 e il 2011.

La nuova maglia del Corinthians è un chiaro omaggio a Ronaldo, e alle due stagioni con cui il Fenomeno chiuse la sua carriera agonistica. Il numero 9 giocò con i brasiliani fra il 2009 e il 2011, guidando il club alla doppietta Campionato Paulista e Coppa del Brasile nel 2009 e diventando successivamente anche capitano della squadra.

La maglia richiama i dettagli di quella della prima stagione di R9 (quando il Fenomeno segnò 23 gol in 38 partite totali) e ripropone le righe nere sottili verticali, su fondo bianco. Le cosiddette 'pinstripes' sono un dettaglio ricorrente nella storia delle maglie del club brasiliano, e comparvero la prima volta nel 1929, ritornando poi con più frequenza dagli anni '50 anche nella versione opposta (bianche su fondo nero).

Situata vicino allo stadio del Corinthians, l'Arena Ronaldo sarà aperta al pubblico tutti i giorni della settimana e aiuterà la vita sportiva del quartiere (essendo stata realizzata sia per il calcio a 5 che per il basket). L'eredità del Fenomeno rimane viva e continua a ispirare il calcio brasiliano e le nuove generazioni.