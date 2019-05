Milan, ansia per Caldara: infortunio al ginocchio in allenamento

Milan, ansia per Caldara: infortunio al ginocchio in allenamento

Infine sono arrivate anche delle dichiarazioni sul suo futuro che per alcuni potrebbe essere lontano dal Chelsea. Sarri però è stato molto chiaro spiegando che la sua intenzione è quella di restare in Inghilterra.

Il Chelsea pareggia 1-1 in casa dell'Eintracht Francoforte e fa un passo importante verso la finale di Europa League. Ma in vista del ritorno di Londra fra una settimana, Maurizio Sarri è voluto rimanere cauto parlando a Sky Sport .

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK