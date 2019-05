Il tecnico dei catalani all'indomani della vittoria sul Liverpool nell'andata delle semifinali vuole evitare cali di tensione e ricorda ai suoi giocatori la rimonta subita dalla Roma un anno fa.

di Simone Cola - 02/05/2019 09:58 | aggiornato 02/05/2019 10:03

Vincitore della Liga, in finale nella Coppa di Spagna - se la giocherà con il Valencia il prossimo 25 maggio a Siviglia - e capace di stendere il Liverpool 3-0 nella gara di andata della semifinale di Champions League: il momento di grazia che sta attraversando in questo momento il Barcellona potrebbe indurre molti all'euforia, ma non è questo il caso di Ernesto Valverde.

Il tecnico dei catalani, arrivati ormai nella fase conclusiva di una stagione che li vede ancora in corsa per un clamoroso Triplete, cerca di restare con i piedi per terra per evitare che l'eccessivo entusiasmo possa finire con lo spingere i suoi giocatori a sottovalutare un ritorno che andrà giocato e che se non affrontato al massimo potrebbe riservare sgradevoli sorprese, come avvenuto ad esempio nei quarti di finale della scorsa Champions League proprio contro la Roma, capace di rimontare dopo aver perso l'andata 4-1.

Prima di poter dire che siamo in finale dobbiamo giocare ancora 90 minuti e sappiamo cosa ci aspetta. Il Liverpool ha la capacità di far soffrire noi e qualsiasi altra squadra. Anche l'anno scorso avevamo tre gol di vantaggio contro la Roma e finimmo per essere eliminati. Speriamo che la storia non si ripeta, l'esperienza deve essere stata utile. La sfida è ancora aperta, non c'è nessun motivo per sentirsi già in finale.

Lionel Messi contro il Liverpool ha raggiunto quota 600 gol a livello di club esattamente a 14 anni di distanza dalla sua prima rete con la maglia del Barcellona.

Barcellona e Liverpool hanno reso onore al calcio e alla Champions League disputando una gara bellissima, che ha visto i catalani inizialmente soffrire non poco l'entusiasmo e il ritmo degli inglesi. Sbloccata la gara poco prima della mezz'ora con Suarez, il Barça ha poi chiuso il discorso nella ripresa con una doppietta dello straordinario Leo Messi, arrivato a quota 600 gol con la maglia blaugrana proprio nello stesso giorno in cui, esattamente 14 anni prima, aveva segnato la sua prima rete con il club della sua vita.

Al di là del risultato, una partita che è stata aperta e che ha visto scendere in campo un grande Liverpool. Valverde ne è consapevole, sa che a questi livelli la differenza può arrivare dai dettagli e che in 90 minuti ad Anfield, contro una squadra come quella di Jurgen Klopp, può succedere di tutto. Per questo il 3-0 è un ottimo risultato, a patto però di non portare a sottovalutare avversari che sono ancora vivi e pericolosi.

A volte puoi dominare il gioco, altre volte vieni dominato. Non aver subito gol in casa è un bel risultato, è chiaro che loro ci hanno messo in difficoltà, ci hanno pressato, è chiaro che abbiamo sofferto per mantenere la nostra porta inviolata. Ma è anche vero che siamo riusciti a farlo. La partita è stata equilibrata, ci sono stati momenti in cui entrambe le squadre sono state migliori. Hanno avuto delle belle occasioni, le abbiamo avute anche noi, alla fine abbiamo ottenuto un grande risultato contro una grande squadra che si è dimostrata tale.

Per molti la mossa tattica che ha cambiato la gara è stata quella che sull'1-0 ha spinto Valverde a sostituire Coutinho con Semedo: al 60esimo l'ingresso del terzino portoghese in luogo del centrocampista brasiliano ha permesso al Barcellona di contenere meglio un Liverpool che stava spingendo molto e che poi è stato beffato dalle due reti di Messi, la prima arrivata sulla respinta di un tiro finito sulla traversa e la seconda su una vera e propria magia su calcio di punizione.