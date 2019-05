Il tecnico dei Reds ha analizzato il 3-0 rimediato al Camp Nou: "Giocata la nostra miglior partita, ma se non segni...". E su Messi: "In certi momenti è inarrestabile".

di Francesco Maria Bizzarri - 02/05/2019 09:56 | aggiornato 02/05/2019 11:08

Il Liverpool incassa i tre gol del Barcellona e prova a guardare avanti. C’è il ritorno da giocare, tutto è ancora possibile. Di sicuro pesano il gol di Suarez e la doppietta di Lionel Messi, vero mattatore dell’andata della semifinale di Champions League.

Tra una settimana la squadra di Klopp è chiamata all’impresa. Deve ribaltare il risultato in quel di Anfield per arrivare in finale. Saranno giorni duri, con in mezzo il match contro il Newcastle da non sbagliare per lasciare aperto ancora il discorso Premier League.

Klopp è finito nel mirino delle critiche. Lui prova a difendersi: “La nostra prestazione è stata la migliore dell'anno”. Ai gol di Suarez e della Pulce, però, nessuna risposta. E i tifosi sui social lo criticano per aver inserito Firmino (non al meglio) troppo tardi. Il Camp Nou ha sentenziato, ora il ritorno.

La batosta subita dal Liverpool nell’andata della semifinale di Champions League contro il Barcellona è dura da digerire. Eppure il tecnico Jurgen Klopp non fa drammi. Analizza la partita e guarda al futuro:

Abbiamo giocato a calcio e mi è piaciuto il modo di interpretare la partita. Sono sicuro che avremmo meritato molto di più. Il nostro è stato un buon gioco, ma alla fine hanno segnato loro. Sono felice dei ragazzi, orgoglioso. È stata la miglior partita di Champions League non solo di quest’anno, ma anche della passata stagione. Non so se siamo in grado di giocare meglio di così

In effetti i Reds hanno avuto tante occasioni, ci hanno provato sino alla fine. Poi è entrato in partita Messi e la storia è cambiata. Klopp ha continuato:

In certi momenti è inarrestabile. La rete su punizione forse non è la sua più bella in carriera, ma ti fa capire quali siano le sue abilità. Sono un ammiratore del Barcellona, i miei ragazzi però hanno dimostrato di sapersela giocare con tutti. Questo è il calcio. Con un gol al Camp Nou, il ritorno sarebbe stato più facile. È un risultato duro, ma lo accettiamo. Ci proveremo.

