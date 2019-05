Sul web circola un video in cui si vede la Pulce che colpisce il brasiliano. I tifosi dei Reds chiedono in coro la squalifica dell'argentino.

7 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 02/05/2019 17:25 | aggiornato 02/05/2019 17:29

Una serata da incorniciare per Lionel Messi. Il fuoriclasse argentino ha trascinato il suo Barcellona nella semifinale d'andata di Champions League e con una doppietta è stato decisivo nel 3-0 sul Liverpool. All'indomani della partita del Camp Nou, spunta un video che potrebbe macchiare la serata magica di Leo, capace di toccare quota 600 gol con i blaugrana.

Messi pega un puñetazo al rival merecedor de roja, por su contra el árbitro pita falta y llega el tercero.

VARcelona pic.twitter.com/9LWRPUdD2p — Xisco (@xisco_manjon) May 1, 2019

Su Twitter sta infatti circolando un filmato in cui si vede il numero 10 del Barcellona che da dietro colpisce Fabinho con un pugno o una manata. Un fallo non sanzionato dall'arbitro Bjorn Kuipers, che anzi ha fischiato contro il centrocampista brasiliano, reo a suo dire di aver fermato irregolarmente l'argentino.

I tifosi dei Reds sono infuriati per questio episodio, a tal punto che su change.org è stata lanciata una petizione diretta all'Uefa che recita: "Messi riceve un calcio di punizione per aver colpito Fabinho in testa". Chissà che l'episodio non venga preso in esame dal massimo organo calcistico europeo.