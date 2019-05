I parigini seguono il bosniaco e propongono uno scambio, ma il bomber di Salto - che non ha mai legato con Tuchel - guadagna troppo per le casse giallorosse.

di Andrea Bracco - 02/05/2019 11:02 | aggiornato 02/05/2019 16:06

Edin Dzeko per Edinson Cavani? Per il momento parrebbe essere solo una semplice idea di mercato, un'ipotesi stuzzicante che però potrebbe presto trasformarsi in realtà. A lanciare lo scoop è La Gazzetta dello Sport, che nell'ultima edizione ha affermato come l'idea di scambiare i due centravanti sembrerebbe non essere così campata in aria. La Rosea traccia un discorso molto interessante che coinvolge entrambe le parti in causa, due prospettive differenti che però hanno voglia di arrivare allo stesso punto. Il che, tradotto concretamente, significherebbe vedere i centravanti scambiarsi a vicenda le attuali maglie per compiere l'uno il percorso inverso dell'altro.

Fantasia? Vedremo. Fatto sta che sarebbero stati i francesi a fare il primo passo avanti: a 32 anni appena compiuti, Cavani non rientra più nei piani futuri della compagine francese, che vorrebbe mettere definitivamente fine a un matrimonio nel quale tutte e due le parti in causa ci hanno guadagnato. D'altronde il Matador, grazie alle sue tante reti, è diventato uno dei migliori marcatori di sempre del PSG, che a sua volta ha fatto razzia di trofei in patria grazie ai gol segnati dallo stesso ex attaccante di Napoli e Palermo.

Se fino a poco tempo fa si era addirittura arrivati a parlare di possibile rinnovo, adesso la prospettiva è decisamente cambiata: i parigini starebbero varando un piano per abbattere i costi di gestione in vista della prossima stagione, un po' perché il sistema adottato fino a oggi non è più sostenibile e un po' per via del mezzo interesse che la proprietà qatariota avrebbe manifestato per la Roma. Il club giallorosso, secondo i beninformati, sarebbe finito nel mirino del fondo arabo che gestisce anche i francesi, tanto da convincere Al Khelaifi in persona a pensare a una sorta di diversificazione degli investimenti.

Per farlo vanno ridotti i costi in casa PSG, così - dando per scontato che Neymar e Mbappé rimangono due intoccabili - l'obiettivo principale sarebbe quello di sgravarsi dello stipendio oneroso percepito da Cavani, profilo comunque molto ambito sul calciomercato. Cederlo potrebbe addirittura diventare una priorità, soprattutto se la pista Dzeko dovesse dimostrarsi concreta. L'attuale attaccante della Roma va in scadenza nel 2020 e già da tempo ha fatto capire che le sue esperienza a Trigoria è ormai giunta ai titoli di coda e, proprio per questo, l'investimento sul bosniaco permetterebbe ai transalpini di portarsi a casa un giocatore affidabile a costi accessibili.

Attaccante scafato, bravo a inserirsi in più contesti tattici, Dzeko percepisce circa 5 milioni di euro contro i 14 del Matador, che peraltro non ha mai veramente legato con il tecnico tedesco Thomas Tuchel. L'unico ostacolo sarebbe infatti rappresentato proprio dalla Roma, visto che i giallorossi non sarebbero affatto in grado di accollarsi uno stipendio così oneroso. Quindi - nell'eventualità che le due parti possano in qualche modo avvicinarsi - la cosa andrà risolta velocemente, magari pensando di spalmare l'ingaggio netto in più stagioni, permettendo a Cavani di spuntare l'ultimo grande contratto della propria carriera.

Va anche precisato che sia Dzeko che il bomber di Salto hanno diversi estimatori in giro per l'Europa. Per esempio, il numero 9 giallorosso piace molto all'Inter che, nel caso venisse riconfermato Luciano Spalletti, sarebbe disposta a mettere sul piatto circa 20 milioni di euro per il solo cartellino del calciatore, sondato anche da Everton, West Ham e Borussia Dortmund. Cavani invece era stato avvicinato a più riprese alla Juventus, oltre che alle due squadre di Madrid: semplici sondaggi, abboccamenti di mercato che per ora non trovano riscontri. Qualora però l'uruguayano dovesse imboccare la strada per il ritorno in Italia, la Serie A riacquisterebbe un grande protagonista.