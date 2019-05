Il viola è il grande obiettivo per l'attacco ma arriverà in caso di cessioni eccellenti. Il difensore portoghese può approdare a Torino grazie a Mendes.

di Daniele Minuti - 02/05/2019

La Juventus ha chiuso la stagione con l'ottavo Scudetto consecutivo in bacheca ma è difficile credere che l'ambiente bianconero non abbia sofferto un po' vedendo le due semifinali della Champions League andate in scena in questi giorni dopo la cocente eliminazione arrivata per mano dell'Ajax poche settimane fa. Per questo motivo è naturale pensare già al prossimo calciomercato.

Come spiegato da Allegri, la dirigenza dei campioni d'Italia è convinta che la squadra abbia tutte le potenzialità per ritentare l'assalto alla Coppa dalle grandi orecchie già nell'annata 2019/2020 e Paratici è già al lavoro per rafforzare la rosa.

Sicuramente la Juventus dovrà fare dei cambiamenti nell'organico, ringiovanendo in particolare attacco e difesa. E in queste ore i bianconeri avrebbero sprintato su due obiettivi che risponderebbero perfettamente a questa esigenza: Federico Chiesa e Ruben Dias.

La Juventus pensa al futuro: occhi su Chiesa e Ruben Dias

Non è un segreto che il talento viola sia stimato a Torino, dove vorrebbero fargli ripercorrere le orme di Bernardeschi. Il problema è che il giocatore della Fiorentina ha attualmente una valutazione di 70 milioni di euro e nonostante la considerazione nei suoi confronti, un investimento del genere senza una grande cessione è impensabile.

Qui entrano in gioco Dybala e Douglas Costa: secondo il Corriere dello Sport, uno dei fantasisti juventini potrebbe partire durante il calciomercato estivo permettendo alle casse bianconere di sostenere l'esborso per Chiesa.

C'è da tenere d'occhio anche la concorrenza dell'Inter ma la Juventus sembra in vantaggio anche per la possibilità di inserire contropartite tecniche nell'affare. Uno dei candidati può essere Orsolini, che dall'arrivo di Mihajlovic a Bologna si è reso protagonista della cavalcata dei rossoblu verso la salvezza.

Capitolo difesa: il ritiro di Barzagli, il probabile addio di Caceres e l'età avanzata di Chiellini sono fattori che vanno valutati. Romero del Genoa è stato bloccato ma Paratici sembra voler puntare ancora più in alto. Sfumato de Ligt (ormai a un passo da Barcellona), il prossimo obiettivo è Ruben Dias.

Secondo quanto riportato da Record, i bianconeri avrebbero fatto passi avanti per il roccioso difensore del Benfica la cui clausola rescissoria è fissata a 60 milioni di euro. In questo affare però può pesare la presenza di Jorge Mendes, procuratore del classe '97 e vicino alla dirigenza juventina. Se i costi per Ruben Dias si limassero verso il basso, ci sarebbe la concreta possibilità di vederlo a Torino nella prossima stagione, con la responsabilità di essere il nuovo perno della difesa.