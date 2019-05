Il club spagnolo vuole chiudere la trattativa con il Porto per il difensore brasiliano classe 1989. Si cerca uno sconto sulla clausola di rescissione che è di 50 milioni.

di Franco Borghese - 02/05/2019 11:35 | aggiornato 02/05/2019 16:40

Una squadra nuova. O almeno la difesa. L'Atletico Madrid della prossima stagione cambierà parecchio. Luca Hernandez andrà al Bayern Monaco per 80 milioni di euro e Diego Godin lascerà i Colchoneros dopo 9 stagioni ricche di successi (andrà all'Inter a parametero zero). Servono quindi rinforzi per cercare di non abbassare il livello medio della retroguardia, servono investimenti importanti. E il club di Madrid sta per chiudere il suo primo grande affare in entrata in vista del calciomercato estivo.

Stando a quanto riportano i principali media spagnoli l'Atletico Madrid sarebbe vicinissimo a chiudere la trattativa con il Porto per Felipe Augusto de Almeida Montero, semplicemente noto come Felipe. Il difensore classe 1989 è in forza al club portoghese dal 2016. I Colchoneros possono prenderlo sfruttando la sua clausola di rescissione, che è però fissata a 50 milioni di euro. Tanti, specie considerando l'età del giocatore.

L'Atletico Madrid però sta cercando di ottenere uno sconto: l'idea è quella di chiudere la trattativa di calciomercato con il Porto per una cifra vicina ai 40 milioni. Il giocatore sta spingendo per la cessione, sa che potrebbe essere l'ultimo treno per rappresentare un top club europeo, ma la società portoghese è una delle più difficili con le quali trattare e risulta sempre essere una bottega molto cara.

L'Atletico Madrid vorrebbe annunciare il colpo prima ancora della fine della stagione attuale per anticipare gli altri club sul calciomercato. Viste le tante partenze nel reparto difensivo, i Colchoneros vogliono prendere il primo giocatore messo da Simeone sulla lista degli acquisti. Servono prime scelte per non abbassare il livello medio della difesa, da sempre vero punto di forza della squadra di Madrid. E non si può correre il rischio di farsi soffiare un obiettivo così importanti da società rivali.

Felipe, alto 191 centimetri, garantirebbe all'Atletico Madrid di mantenere anche una certa fisicità. La prestanza fisica è infatti la caratteristica principale del difensore brasiliano. Arrivato in Europa a 26 anni, dopo una serie di esperienze in Brasile con Coimbra, Bragantino e Corinthians, si è davvero messo in luce solo nelle ultime stagioni con il Porto. Lentamente, ma Felipe è cresciuto di stagione in stagione, arrivando ormai a un livello di eccellenza assoluta. Per questo l'Atletico ha deciso di investire pesantemente su di lui. Perché l'anno prossimo i Colchoneros avranno una squadra nuova, ma l'intenzione è quella di mantenere la solita e vecchia qualità.