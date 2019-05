Un'eliminazione che ha fatto male, sia in temini sportivi che economici. Parliamo della sconfitta della Juventus subita per mano dell'Ajax nei quarti di Champions League. Un ko che ha costretto gli Allegri boys a rimandare il sogno di vincere la coppa dalle grandi orecchie e ha fatto perdere alle casse juventine fiumi di milioni.

Di quest'ultimo aspetto ha parlato a Il Corriere dello Sport l'economia Marco Bellinazzo, che ha fatto il punto della situazione ai microfoni de Il Corriere dello Sport:

Bellinazzo ha proseguito:

La Juve sta viaggiando al ritmo di 500 milioni di fatturato strutturale, ma gli altri viaggiano a 700 milioni in su. Sul piano sportivo il traguardo è stato raggiunto, non ancora dal punto di vista economico

Sul prossimo bilancio che sarà in rosso di 50-70 milioni di euro ha detto:

Un giocatore che costa quasi 90 milioni di euro tra ingaggio al lordo delle imposte costringe a fare i conti con un bilancio in rosso, anche perché dall'eliminazione prematura dalla Champions League ci saranno ricavi in meno per 25 milioni. Il passivo al 30 giugno potrebbe essere di 50-70 milioni. La Juve ha già realizzato 100 milioni di plusvalenze tra lo scorso mercato estivo e quello invernale che ricadranno sul bilancio 2018-2019. Ora per potersi avvicinare al pareggio di bilancio o ad una perdita contenuta serviranno altri 40-50 milioni di plusvalenze. E prendendo in considerazione la circostanza che la FIGC ha reso sterile il diritto di recompra, andrà rivista anche la politica sui giovani