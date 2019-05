L'attaccante oggi al Marsiglia punzecchia l'asso portoghese pubblicando su Instagram l'esultanza di Leo Messi dopo la rete del 3-0 contro il Liverpool in Champions League.

di Luca Guerra - 02/05/2019 07:48 | aggiornato 02/05/2019 07:55

Lionel Messi fa 600 gol con la maglia dal Barcellona. Un traguardo tagliato in 14 anni precisi - dall'1 maggio 2005 all'1 maggio 2019 - e in una serata magica, grazie alla doppietta contro il Liverpool nella semifinale d'andata di Champions League. Numeri che riaprono il dibattito: l'argentino è il calciatore più forte al mondo? L'altro contendente nella corsa, inutile sottolinearlo, è Cristiano Ronaldo.

Una domanda che ha animato chat su Whatsapp, dibattiti nei salotti televisivi e sul web. Un interrogativo che chiama in causa l'asso portoghese della Juventus, che quota 600 reti con le maglie di club l'aveva raggiunta sabato scorso a San Siro contro l'Inter. Nella discussione c'è però chi non ha dubbi: si tratta di Mario Balotelli.

L'attaccante oggi al Marsiglia si è espresso senza alcun dubbio su Instagram a favore di Leo Messi. Sin qui una preferenza legittima, affidata a una Instagram Story attraverso una stoccata. Destinatario, Cristiano Ronaldo.

Leo Messi fenomeno. Per il bene del calcio, per favore non paragonatelo più al 7 della Juve.

Balotelli contro Cristiano Ronaldo: non è la prima volta che succede

Non è certo la prima volta che Mario Balotelli mette nel mirino Cristiano Ronaldo. La prima volta era successo quando l'attaccante classe 1990, ancora ragazzino, vestiva la maglia dell'Inter. Ottavi di finale di Champions League 2008/2009. A Old Trafford il Manchester United elimina l'Inter vincendo 2-0 e dopo un contrasto Balotelli rimprovera con veemenza il 7 portoghese a terra, fino a zittirlo.

Champions League, Leo Messi esulta per il 3-0 in Barcellona-Liverpool

Anche questa volta Balotelli non ha perso occasione per suscitare polemiche. Dello stesso parere, ma senza frecciatine a sostegno, sono stati Gary Lineker, che ha definito Messi senza dubbi "greatest of all time", il più grande di sempre, e l'ex compagno di squadra della stella argentina, Cesc Fabregas, che con Leo ha giocato a Barcellona per tre anni.

È impossibile che qualcuno mi dica che c'è stato uno più forte di lui.