Se ho deciso di rimanere è perché ho le motivazioni e perché sono convinto, se non lo fossi non vorrei ripartire.

In tanti si chiedono se dopo 5 anni di successi, per un allenatore sia possibile avere ancora stimoli sulla stessa panchina. Ma il livornese ha scelto di continuare la sua avventura a Torino perché sicuro di poter migliorare.

Col presidente ci vedremo per parlare dell'annata appena terminata e della prossima, dove migliorare, degli obiettivi da raggiungere e le sue idee che sono la cosa più importante. Non c'è nessun problema con lui, dobbiamo solo incontrarci. Lo dico ogni anno e poi è dal 2014 che son qui...

Non è ancora arrivato l'atteso incontro fra Allegri e il presidente Agnelli per parlare del futuro. Ma il summit fra il massimo dirigente bianconero e l'allenatore ci sarà a breve, con l'intenzione da parte di entrambi di continuare.

Rugani ha un'infiammazione a pube e adduttore da sabato, domani giocheranno Chiellini e Bonucci. Sarà una bella sfida e un derby importante, contro un Torino che in trasferta ha perso una volta sola. Ci siamo allenati bene, loro hanno solidità quindi dovremo far bene.

Il tecnico ha parlato nella conferenza stampa alla vigilia del derby di venerdì sera, in cui non ci sarà Daniele Rugani che è stato escluso dalla lista dei convocati per via di un problema fisico presente già dalla settimana scorsa.

Ora però c'è da chiudere la stagione e il prossimo impegno è particolarmente importante per i tifosi bianconeri, cioè il derby contro un Torino che grazie alla vittoria con il Milan di domenica è in piena corsa Champions League. Allegri vuole che i suoi affrontino la partita nel migliore dei modi.

La settimana che si sta per chiudere è stata ricca di discussioni attorno alla Juventus e soprattutto attorno a Massimiliano Allegri, confermato dalla dirigenza bianconera nonostante l'eliminazione dalla Champions League anche per la prossima stagione.

