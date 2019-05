Nello Schottenstein Center di Columbus vengono svelati anche gli ultimi 4 uomini e 4 donne che prenderanno parte ai match con in palio la valigetta.

di Marco Ercole - 01/05/2019 07:20 | aggiornato 01/05/2019 07:25

Sono WWE News molto importanti quelle che stiamo raccontarvi in questa nuova puntata di WWE-ek SmackDown, la rubrica sul wrestling a cura di FOXSports.it. Già, perché nel corso di questo show, che andrà in onda dallo Schottenstein Center di Columbus (Ohio), saranno annunciati gli ultimi 8 partecipanti (4 uomini e 4 donne) che prenderanno parte ai due prossimi Money in the Bank Ladder Match che potremo vedere nell'omonimo PPV, il primo della che seguirà WrestleMania 35.

Ieri abbiamo potuto conoscere i componenti di Raw (Braun Strowman, Baron Corbin, Drew McIntyre e Ricochet per gli uomini, Natalya, Naomi, Dana Brooke e Alexa Bliss per le donne), stasera toccherà al roster blu calare le proprie carte.

Ma non sarà certamente l'unico argomento da trattare con le nostre WWE News, perché nel corso di questa puntata il campione WWE Kofi Kingston sarà intervistato per parlare del brutale attacco subito la scorsa settimana per mano di Kevin Owens, che dopo essersi guadagnato la fiducia del New Day (fino a farsi chiamare "Big O"), l'ha tradita subito dopo mostrando le sue vere intenzioni, cioè lottare per rubare la cintura a Kofi.

WWE Kevin Owens in versione "Big O" a WWE SmackDown

WWE News e Highlights di SmackDown del 30 aprile 2019

Annunciato poi il match tra la "Double Champ", Becky Lynch, e Bayley: per le due si tratta del primo incontro nei main roster, dopo essersi già affrontare in passato nel terreno di sviluppo di NXT. E poi il campione di coppia Matt Hardy parlerà delle condizioni di suo fratello Jeff, così come Roman Reigns dovrà mostrare la sua reazione a seguito dell'attacco subito da Elias e Shane McMahon.

Insomma, come sempre tanta carne al fuoco da vedere nella nostra rubrica sul wrestling fatta di Highlights e WWE News. Non ci resta che cominciare con il racconto della puntata di SmackDown di martedì 30 aprile 2019.

Kevin Owens interrompe l'intervista esclusiva di Kofi Kingston e crea il caos

Il campione WWE Kofi Kingston reagisce al tradimento di Kevin Owens, solo che KO colpisce ancora. A seguire Kofi controlla le condizioni dell'amico.

Becky Lynch vs Bayley

The Hugger, inserita nel MITB femminile, mette alla prova se stessa contro Becky Two Belts nel loro primo match nel main roster.

Aleister Black spiega il concetto di paura

The Dutch Destroyer dà la sua visione di paura e quella dei suoi avversari.

Gli Hardy Boyz parlano del loro futuro come SmackDown Tag Team Champions

Poiché Jeff Hardy si dovrà sottoporre a un intervento chirurgico, The Hardy Boyz devono rinunciare ai titoli di campioni di tag team di SmackDown. Ma Lars Sullivan abbia altri piani...

Kairi Sane e Asuka vs local competitors

The Pirate Princess e The Empress of Tomorrow nel loro primo vero tag team match.

Sonya Deville e Mandy Rose decidono chi tra loro parteciperà al MITB

The Golden Goddess mette Sonya Deville di fronte a una domanda difficile: quale di loro dovrebbe entrare nel Money in the Bank Ladder Match?

Roman Reigns viene inserito in un match a sorpresa

Roman Reigns spiega il motivo del suo attacco a Mr McMahon.

Roman Reigns vs The B-Team con Elias arbitro speciale

Shane McMahon cerca di ridurre le possibilità di vittoria di Roman Reigns, mettendo The Big Dog contro Bo Dallas e Curtis Axel mentre il suo avversario a WWE Money in the Bank fa da special guest referee.

Finn Bálor e Ali vs Randy Orton e Andrade

I 4 rappresentanti di SmackDown al prossimo Money in the Bank Ladder Match si affrontano in un match di coppia.

Ember Moon e Carmella sono pronte per il Money in the Bank femminile

The War Goddess e The Princess of Staten Island sono estremamente fiduciose sul fatto che saranno le prossime Ms. Money in the Bank.

La vendetta di Kofi Kingston su Kevin Owens

KO si vanta per aver infortunato Xavier Woods, ma il campione WWE Kofi Kingston arriva in cerca di vendetta.