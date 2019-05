L'ex Universal Champion della WWE ha comunicato al chairman della Ultimate Fighting Championship la decisione di non lottare più nell'ottagono.

di Marco Ercole - 01/05/2019 07:59 | aggiornato 01/05/2019 08:04

Non era certo un mistero che l'attuale campione dei pesi massimi UFC, Daniel Cormier, non vedesse l'ora di avere un match con Brock Lesnar. E allo stesso tempo, sembrava che l'ex Universal Champion della WWE, The Beast, fosse pronto per tornare a grandi livelli nell'ottagono dopo una pausa di tre anni dal suo ultimo incontro, in virtù di un duplice accordo con Vince McMahon e Dana White per lottare in entrambe le federazioni.

Le notizie che arrivano dagli Stati Uniti, però, sembrano smentire quest'ultima ipotesi. Secondo quanto riportato dal chairman della UFC, infatti, Brock Lesnar avrebbe comunicato il suo ritiro dalle arti marziali miste.

Proprio per questo motivo Cormier concederà una rivincita a Stipe Miocic, cioè colui al quale ha strappato la cintura dei pesi massimi a UFC 226 lo scorso luglio. Esattamente in quell'occasione, al termine della sfida che vide l'attuale campione vincitore, The Beast salì sull'ottagono e quel suo gesto sembrava potesse aprire una nuova rivalità, il tutto confermato dallo stesso Dana White: "Faremo certamente questo match".

A luglio il faccia a faccia tra Brock Lesnar e Cormier in UFC

UFC, Brock Lesnar si ritira dalle arti marziali miste

Adesso però le carte in tavola sembrano essere cambiate, come spiegato dal numero uno della Ultimate Fighting Championship a ESPN:

Mi ha comunicato che ha chiuso con le arti marziali miste e che si è ritirato.

Lesnar non ha più avuto un combattimento in MMA da luglio 2016 a UFC 200, quando uscì vittorioso su Mark Hunt. Successivamente il risultato del match venne tenuto in sospeso, in quando la commissione antidoping statunitense aveva rivelato che Lesnar avesse fallito i test per una sostanza proibita, il clomifene. Così Brock venne squalificato per un anno e tornò a dedicarsi al wrestling WWE, senza mai chiudere tuttavia le porte a un ritorno nell'ottagono.

La recente sconfitta con tanto di perdita dell'Universal Championship a WrestleMania 35 per mano di Seth Rollins, sembrava dovesse aprire la strada per un nuovo passaggio del 41enne dalla WWE a UFC, ma queste parole cambiano completamente la prospettiva. Va sottolineato, ovviamente, che queste potrebbero rientrare solamente in una tattica negoziale, o magari in una presa di tempo di Brock Lesnar per potersi preparare al meglio. Di certo, il risultato nel breve termine di questa sua comunicazione a Dana White è un'accelerazione nella rivincita tra Cormier e Miocic.