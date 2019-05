Lotta a 6 per la Champions League: calendari a confronto in Serie A

Lotta a 6 per la Champions League: calendari a confronto in Serie A

A post shared by Parma Calcio 1913 (@parmacalcio1913) on Apr 30, 2019 at 9:04am PDT

View this post on Instagram

Una storia fatta di grandi sfide - recita il comunicato del Parma - sul campo e di una lunga amicizia sugli spalti. Da quasi 30 anni, mentre le due squadre lottano per vincere, le due tifoserie danno prova di rispetto reciproco, amore e passione per la propria maglia. Oggi le due società hanno deciso di celebrare questo storico legame tra i propri tifosi scambiandosi la maglia

Il 5 maggio, per la 35esima giornata di Serie A , Parma e Sampdoria scenderanno in campo a maglie invertite. Proprio così, i ducali indosseranno delle divise che ricordano quelle dei blucerchiati e viceversa. A promuovere l'iniziativa sono stati i due club, desiderosi di celebrare un gemellaggio che esiste da primi Anni 90.

Le due squadre scenderanno in campo indossando maglie speciali per celebrare un legame che ormai dura da anni. Successivamente le divise saranno messe all'asta e il ricavato andrà in beneficienza.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK